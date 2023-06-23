الأهلي والهلال والوداد يضمنون المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

ضمنت أندية الأهلي والهلال السعودي المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي حصلت على حق تنظيم البطولة عقب إعلان الفيفا اليوم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة إسناد تنظيم بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025 إلى الولايات المتحدة الأميريكية لتكون أمريكا أول دولة تستضيف البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وضمن 12 فريقًا المشاركة رسميًا في مونديال الأندية 2025 بـ أمريكا وهم: "الهلال - ريال مدريد – مانشستر سيتي – تشيلسي – فلامينغو – بالميراس – مونتيري – ليون – سياتل – أوراوا – الأهلي – الوداد".

تأتي مشاركة هذه الفرق بناءً على القرار الذي تم اتخاذه لتنظيم البطولة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا، إذْ قرر الفيفا منح حق المشاركة للفرق حاملة لقب دوري الأبطال خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

موقف أوروبا وأمريكا من المشاركة:

أكد الفيفا أن نظام التأهل إلى كأس العالم للأندية، سيكون بواقع القارات التي لها أكثر من 4 مقاعد (أوروبا وأمريكا الجنوبية) يصعد منها بطل دوري الأبطال في النسخ الأربعة من 2021 إلى 2024، إلى جانب فرق إضافية، يتم تحديدها من خلال تصنيف النادي في الفترة نفسها، وفقًا للاتحاد القاري.

وتم تحديد مقاعد القارات في مونديال الأندية على النحو الآتي:

أوروبا .. 12 مقعدًا

أمريكا الجنوبية ..6 مقاعد

آسيا .. 4 مقاعد

إفريقيا .. 4 مقاعد

أمريكا الشمالية .. 4 مقاعد

أوقيانوسيا .. 1 مقعد

مستضيف البطولة .. 1 مقعد