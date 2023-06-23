افتتاح مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" بالجامعات الاوروبية بالعاصمة الادارية (صور)

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مساعده للسياسات والتنمية الشبابية الدكتور عبد الله الباطش، لحضور افتتاح مؤتمر "إفريقيا في قلب مصر" والذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للاحتفاء بستينية تأسيس منظمة الوحدة الافريقية المعروفة حالياً بالإتحاد الإفريقي.

حضر الافتتاح الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، الدكتور ماجد نجم مستشار الوزير للجامعات الأوروبية والخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة ، السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية ، السفير سام مال سيبيوليبا سفير أوغندا بالقاهرة، دكتور عمر المشري نائب سفير ليبيا بالقاهرة، السفيرة ندى دراز ممثل المجلس القومي للمرأة، وعدداً من السفراء وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والإعلاميين، وذلك بمقر الجامعات الأوروبية بـ العاصمة الإدارية الجديدة.



وفي كلمته ، نقل الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، تحيات الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكداً على أهمية المؤتمر وتماشي أهدافه مع استراتيجية الوزارة، مستعرضاً دور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل الرؤية المصرية في تنمية شباب افريقيا، مشيداً بعنوان المؤتمر ومحاوره، مؤكداً أن شباب افريقيا في بؤرة اهتمام وزارة الشباب والرياضة .

واستعرض مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية استراتيجية ومستهدفات وزارة الشباب والرياضة افريقياً والتي من بينها تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية من خلال الشباب، تسخير العائد الديموغرافي من خلال الاستثمار في الشباب الافريقي، زيادة الوعي وتغيير الصورة الذهنية تجاه القارة الافريقية ومصر، إثراء روح التعاون ومد جسور التواصل بين شباب الدول الافريقية، وإكتشاف مواهب شبابية جديدة في إفريقيا من خلال قيام الوزارة بتنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تبادل الخبرات الشبابية والرياضية في شتى المجالات.

كما اوضح مساعد الوزير منطلقات ومرجعيات استراتيجية وزارة الشباب والرياضة افريقيا، بالإضافة إلى استعراض جهود ومجالات عمل الوزارة على المستوى الافريقي، علاوة على الإشارة الي الرؤية والبرامج المستقبلية، والتي تتلخص في التأكيد على دعم مصر لشباب القارة الافريقية، واستمرار البرامج والأنشطة لتنمية النشء والشباب والمرأة الافريقية والرياضة الافريقية.