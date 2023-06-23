مسنة مصرية تلقى وجه ربها فور وصولها المطار لأداء الحج

شهد الموسم الأول بالمدينة المنورة (استقبال الحجيج قبل أداء المناسك)، حالة وفاة واحدة لسيدة مصرية مسنة بمجرد نزولها أرض المطار وتم دفنها بالبقيع بالمدينة المنورة بعد موافقة نجلها الذي كان مرافقًا لها.

هذا وتستقبل المدينة المنورة غدًا السبت، آخر أفواج الحجيج القادمين إليها وذلك ضمن الموسم الأول لاستقبال حجاج السياحة بها، فيما تبدأ استقبال الحجيج عقب أداء المناسك اعتبارًا من يوم 2 يوليو المقبل بعد انتهاء مناسك الحج بمكة المكرمة.

بحلول يوم 8 من ذي الحجة سيكون جميع الحجاج الموجودين في المدينة المنورة انتقلوا إلى مكة استعدادًا لأداء الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة، كما أن الموسم الجديد بالمدينة سوف يبدأ اعتبارًا من 2 يوليو وينتهي يوم 16 من الشهر، مع مغادرة آخر أفواج الحجاج المصريين وسيتم إقامة عيادتين طبيتين استعدادًا لأي حالات مرضية.

يشار أن إجمالي عدد الفنادق الذي تستقبل الحجاج المصريين بالمدينة المنورة عددها 67 فندقًا 32 بالجهة الشمالية 27 بالغربية ثمانية فنادق بالجنوبية، وأنه لا توجد حالة تابعة للحج السياحي بالمستشفيات وجميع الحالات البسيطة التي تعافت وجارٍ المتابعة؛ للوقوف على سفر جميع الحجاج من المدينة إلى مكة لأداء المناسك دون تخلف أحد منهم.

جسر جوى لنقل ضيوف الرحمن:

هذا واختتمت مصر للطيران، أمس الخميس، جسرها الجوى لنقل ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، إذْ تسير الشركة اليوم 17 رحلة جوية إلى كلٍ من جدة والمدينة، وبانتهاء رحلات اليوم تكون.

انتهت الشركة من مرحلة الذهاب والتى بدأت يوم 10 يونيو نقلت خلالها 35 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة علي متن 150 رحلة جوية بمعدل 78 رحلة جوية إلي جدة، و 72 رحلة جوية إلي المدينة المنورة لنقل 11000 حاج من حجاج القرعة و5300 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي والهيئات والجمعيات، و8600 حاج من حجاج السياحة والأفراد و10000 حاج من حجاج الترانزيت، بخلاف الجسر الجوي لنقل 7400 حاج من حجاج باماكو بدولة مالي و3000 حاج من الحجاج الفلسطنيين وذلك على متن 31 رحلة جوية.