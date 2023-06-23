فلكية شهيرة تتنبأ بوقوع كارثة الغواصة "تيتان" قبل عامين (شاهد)

أثارت مجموعة من الفيديوهات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن اختفاء الغواصة الأمريكية “تيتان” في أعماق المحيط الأطلسي، والذي راح ضحيتها 5 من أثرياء العالم، مما جعل البعض يبحث عن فيديوهات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف.

وبدأت الحكاية بنشر ليلى عبداللطيف، أمس الخميس، فيديو لتوقع قديم لها بخصوص حادثة غواصة ستشغل العالم.

تبيَّن في الفيديو المنشور عام 2021، ليلى وهي تقول: "أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف".

أثارت تبنؤات ليلى عبداللطيف جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصًا بين المؤمنين بنظرية المؤامرة، ومن يعتبرون أن الموضوع مرتبط بالاستخبارات والمعلومات المؤكدة التي تأتي من جهات عليا على دراية مسبقًا بما سيحدث لأنه مخطط له، فيما اعتبر نشطاء أنها مجرد صدف لا تمت للواقع بصلة، وإنما ضربات حظ.

حصد فيديو ليلى عبداللطيف على أكثر 2.7 مليون مشاهدة، إذْ تزامن مع حادثة الغواصة "تيتان"، التي كانت في رحلة سياحية إلى الأعماق لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" الشهيرة، وانتهت بوفاة 5 من أثرياء العالم.

في أعقاب إعلان خفر السواحل الأمريكي عن العثور على بقايا الغواصة تيتان قرب حطام سفينة "تايتانيك" الشهيرة على عمق 3810 أمتار وعلى بعد حوالي 1450 كيلومترًا، شرق مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأمريكية و644 كيلومترًا جنوب مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا، كشف مسئولون أمريكيون عن معلومات جديدة ومثيرة.

تفاصيل اختفاء غواصة تيتان:

يذكر أن خفر السواحل الأمريكي أعلن أمس الخميس أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط كان من غواصة “تيتان”، وأظهر تحليل الحطام أن الغواصة تعرضت لأضرار كارثية وتوفي جميع ركابها.

يوجد 5 أشخاص على متن الغواصة، انقطع الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد الماضي.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاه زادا داوود وابنه.