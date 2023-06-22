غواصة نووية أمريكية تشارك في تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية

قال المتحدث باسم وزارة دفاع كوريا الجنوبية، جيون ها-كيو، إن الغواصة الأمريكية النووية "يو إس إس ميشيجان" المزودة بصواريخ موجهة (SSGN) شاركت في تدريبات عمليات خاصة مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الخميس، أن الغواصة الأمريكية من فئة "أوهايو" وصلت إلى كوريا يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن تغادر اليوم، وذلك في عرض واضح للقوة البحرية الأمريكية بعد يوم واحد من إطلاق بيونج يانج صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي في احتجاج واضح على تدريبات الحلفاء الضخمة بالذخيرة الحية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة غواصة من هذا النوع إلى كوريا الجنوبية منذ أكتوبر 2017، ويأتي هذا بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بتعزيز "الظهور المنتظم" لأصولها الاستراتيجية في شبه الجزيرة الكورية خلال إعلان واشنطن الذي تبناه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما بالبيت الأبيض في أبريل الماضي.

غواصة نووية أمريكية تصل كوريا

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وكالة أنباء يونهاب، بأن غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية وصلت إلى ميناء بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ست سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأميركية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.

وذكرت وكالة "يونهاب"، نقلا عن وزارة الدفاع، أن هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 6 سنوات التي تتوقف فيها قبالة كوريا الجنوبية غواصة تصنفها البحرية الأمريكية على أنها غواصة صاروخية موجهة تعمل بالطاقة النووية.

وأضافت الوزارة أن وصول الغواصة الأميركية "إس إس جي أن"، جاء بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، أمس الخميس.

ووفقا للدفاع الكورية الجنوبية، تخطط البحرية الكورية والأميركية لإجراء تدريبات مشتركة لتعزيز قدراتهما على القيام بعمليات مثل الاستجابة لتهديدات كوريا الشمالية.

وأوضحت أن الغواصة قادرة على القيام بمهام هجومية باستخدام صواريخ توماهوك كروز.

ويبلغ طول الغواصة SSGN التي يبلغ وزنها 18 ألف طن، 170 مترا، ويمكن تسليحها بأكثر من 150 صاروخا من طراز توماهوك يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، وفقا للوزارة.

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