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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

السيسي: مصر تحرص على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، في باريس مع الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 

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وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين مصر وكينيا، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع كينيا في شتي المجالات.

وفي المقابل  أكد الرئيس الكيني حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي مع مصر وزيادة حجم التبادل التجاري، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا على صعيد صون السلم والأمن والاستقرار.

واتفق الرئيسان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة بهدف إيجاد حل للأزمة في السودان يحقق التهدئة ووقف إطلاق النار.

السيسي يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا سبل التعاون المشترك بين البلدين 

وفي سياق آخر،بحث  الرئيس السيسي اليوم الجمعة مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، سبل التعاون المشترك بين البلدين وذلك على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في العاصمة الفرنسية باريس.

جانب من اللقاء

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة.

 

وأشار إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خصوصًا على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

الجلسة الختامية للقمة الدولية ميثاق التمويل الدولي

وانطلقت الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، في باريس في يومها الثاني والأخير، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الهام تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة، بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.

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