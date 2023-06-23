الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بقدوم الرئيس السيسي لباريس وتعلن تأييدها له

احتفل أبناء الجالية المصرية في فرنسا، بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس، في ساحة التركاديرو، أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستعدت الجالية المصرية بفرنسا للإعداد لوقفات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وتجهيز اللافتات التى تعبر عن تأييدهم للدولة المصرية والقيادة السياسية، فضلا عن التجهيز لمكبرات الصوت لإذاعة الأغانى الوطنية ورفع أعلام مصر.

وقد حضر العديد من الشخصيات المصرية المحبة للوطن في الخارج، على رأسهم صالح فرهود وعبد الحميد نقريشي ونشأت الحصري وجبريل محفوظ، وقد حضر من ألمانيا ومعه بعض أعضاء الجالية مثل علاء ثابت، وبعض المصريين من دول الجوار مثل إيطاليا والنمسا وهولندا وسويسرا.

وشارك رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين في هذا الإستقبال الحافل للرئيس، وقال: " إن الجالية المصرية فى فرنسا احتفلت أمس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة الفرنسية باريس، في ساحة التركاديرو، لاستقبال الرئيس السيسىي خلال توجه إلى القمة الدولية".

يأتي ذلك فى ضوء زيارة الرئيس السيسى التى بدأت الاربعاء الماضي لفرنسا، والتي تستمر 3 أيام، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

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