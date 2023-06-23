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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

انطلاق اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمنيا

المشروع القومى للموهبة
المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى

أعلنت مديرية الشباب والرياضة  بالمنيا، والإدارة العامة للرياضة، عن بدء إختبارات البراعم في لعبة الملاكمة بنين مواليد 2010- 2011، والمصارعة بنين مواليد 2011 - 2012 – 2013.

بدء اختبارات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمنيا

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وأوضحت شباب والرياضة بمحافظة المنيا، أن الحضور يكون يوم الاختبار وإحضار صورة شهادة الميلاد وصورة شخصية للاعب، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحى، وتحت إشراف مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة.

ويعد المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى، هو مشروع قومى برعاية وزارة الشباب والرياضة ، لإكتشاف الموهوبين رياضيا وتنمية مهاراتهم ، وصناعة ابطال رياضيين وتأهيلهم للمشاركة فى المنتخبات القومية ، فى الرياضات المختلفة مجانا.

 

وتم إدراج هذه المشروع مؤخرا ابطال للمنتخب فى الرياضات المختلفة، وشاركوا فى العديد من البطولات المحلية والدولية وحققوا نجاحات رائعة، وقد تم التجهيز لتدريب الابطال في الملاكمة والمصارعة، وتدريبهم على كيفيه اجتياز الإختبارات التي سوف يتم تنفيذها، على اللاعبين الراغبين في الإلتحاق بالمشروع القومي للملاكمة والمصارعة، ويتم تدريبهم يوم الجمعة القادم الساعه الرابعة عصرا بنادي المنيا الرياضي.

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