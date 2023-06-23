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السبت 24 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

"تموين المنيا" تحرر 58 محضراً متنوعاً

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بالمنيا، شن حملاتها التفتيشية والرقابية، على أسواق مدن ومراكز المحافظة، تحت إشراف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والذى شدد على استمرار هذه الحملات، والقيام بدورها الرقابى والتصدى لأى محاولات بالتلاعب بالأسعار، وخروج “تموين المنيا” في حملات لحماية المواطنين من أى ممارسات احتكارية للسلع.

مديرية تموين المنيا تواصل شن حملاتها التفتيشية والرقابية

وطالب محافظ المنيا، بشن مثل هذه الحملات بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز شئون البيئة، وحماية المستهلك، وخاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
   
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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 58 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، حيث تم تحرير 48 محضرا تموينيا، والتي تتنوع بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات – عدم وجود شهادة صحية).

 

بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر فى مجال متابعة الأسواق، ( بيع أزيد من السعر المقرر أو المعلن – عدم وجود شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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