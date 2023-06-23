طريقة عمل أصابع السمك في القلاية الهوائية| تنفع للدايت

يفضل الكثير من الناس تناول الأسماك مقلية، فيتمتعون بالقوام المقرمش والمذاق اللذيذ، مقارنةً بالمشوية، إلا أنها تتشرب الزيت، مما تحتوي على سعرات حرارية عاليه، ولذلك نقدم لك الحل بوصفة أصابع السمك المقلية في القلاية الهوائية.

أصابع السمك المقلية في القلاية الهوائية

طريقة عمل أصابع السمك مقلية بالمقلاة الهوائية دايت

المقادير

- السمك : 500 غراماً (شرائح سمك مسحبة من العظام)

- دقيق : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة (حارة)

- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- مسحوق الزنجبيل : ملعقة صغيرة (والثوم)

- فلفل أسود : رشّة

- عصير الليمون : 1 حبة

- البيض : 1 حبة

- فتات الخبز : نصف كوب

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم / للتزيين)

- كزبرة خضراء : أوراق (للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي الدقيق، والملح، والبابريكا الحارة، وبودرة الكزبرة، والفلفل الأسود، ومسحوق الزنجبيل، والثوم في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط وقلبي جيداً مرة أخرى، ثم أضيفي البيضة واخلطي جيداً.

ضعي أصابع السمك في الخليط وقلبيهم بشكل جيد، واتركيهم بداخل الخليط لحوالي 15 دقيقة.

ضعي فتات الخبز في طبق، ثم غمسي أصابع السمك بالفتات لتكوين طبقة خارجية مقرمشة.

إقلي أصابع السمك في المقلاة الهوائية على حرارة متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

زيني أصابع السمك بالبقدونس المفروم، وأوراق الكزبرة، وقدميها ساخنة.