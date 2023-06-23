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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

خناقة شوارع تنتهي بمتوفي و4 مصابين

مشاجرة
مشاجرة

وقعت مشاجرة بين عدد من الأشخاص أسفرت عن متوفي  وأصابة 4 آخرون بسبب خلافات سابقة بين الطرفين بدائرة قسم شرطة الخليفة بمحافظة القاهرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الخليفة مفاده تلقيه بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، "توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة" بدائرة القسم . 

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول المتوفى وشخصين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وطرف ثان (4 أشخاص "ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم" وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة"، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثانى وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم.

 وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياة الأول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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