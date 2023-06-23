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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس جنوب أفريقيا: نحرص على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا

أكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، على حرص بلاده في تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، وذلك خلال التقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد".

 

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السيسي يلتقي نظيره الجنوب إفريقي لبحث تطوير التبادل التجاري

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الرئيس السيسي يلتقي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي


وأكد الرئيس السيسى على حرص مصر في تطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لاسيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيراً إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدماً بعملية التنمية بالقارة الأفريقية.

 

العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين


وأشاد الرئيس رامافوزا بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعرباً عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.

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