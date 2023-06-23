28 عاماً على رحيل عاطف الطيب

تمر اليوم الذكرى الـ23 لرحيل المخرج عاطف الطيب. الذى ترك بصمة عميقة فى عالم الإخراج السينمائى رغم أن عمره الفنى لم يتجاوز 13 عاماً فقط.

أول أفلامه. كان فيلم الغيرة القاتلة 1982 وصعد إلى قمة النجومية فى العام الثانى 1983 عندما قام باخراج فيلم سواق الاتوبيس بطولة نور الشريف وميرفت أمين وهو من علامات السينما المصرية.

وواصل التألق فى أفلام، البرىء، الهروب، ناجى العلى، الحب فوق هضبة الهرم، كتيبة الاعدام، جبر الخواطر، التخشيبة، ملف فى الآداب، كشف المستور، دماء على الأسفلت، ضد الحكومة، ليلة ساخنة، ورحل يوم 23 يونيو 1995 عن عمر ناهز 47 عاماً، لتفقد السينما واحداً من أهم مخرجيها.