تكريم مدير تعليم نجع حمادي خلال احتفالية مؤسسة مصر الخير

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، والدكتور خالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بقنا والبحر الأحمر، احتفال مؤسسة مصر الخير بتخرج طلاب الصف السادس الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة قنا، في حضور الأستاذ حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، ومديري الإدارات التعليمية، ومدير مركز التطوير التكنولوجي بقنا، ومدير المشاركة المجتمعية، والمجلس القومي للمرأة، وإدارة الموهوبين .

تحسين جودة التعليم من خلال الأنشطة التعليمية

أوضح الدكتور محمد السيد مدير تعليم قنا، خلال كلمته بالاحتفالية أن التعليم المجتمعي يستهدف تحسين جودة التعليم من خلال الأنشطة التعليمية التي تنفذ من خلال شراكه فعالة وإيجابية من مصر الخير ومؤسسات المجتمع المدني لتضمن استمرارية هذه الأنشطة، وتضافر الجهود الأهلية مع الحكومية لتقديم مساهمات عينية وغير عينية لإحداث تحسين في جودة العملية التعليمية، وهي تعنى بمد الخدمة التعليمية للمناطق الأكثر احتياجًا وخاصة القرى والنجوع بالتزامن مع تنفيذ أرقى المبادرات المجتمعية التي شهد لها العالم وهي مبادرة حياة كريمة.

في ختام الاحتفالية، عرض الطالبات مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والمسرحية التي نالت استحسان الحضور ، وقدمت مصر الخير الدروع التذكارية وشهادات التقدير إلى شركاء النجاح من القيادات التنفيذية عرفاناً بدورهم في تذليل العقبات و مد جسور التعاون و تبادل الرؤى والأفكار التي تساهم في نهضة الوطن.