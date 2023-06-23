حظر التدخين داخل المنشآت بالشرقية تنفيذًا لمبادرة 100 يوم صحة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ حملة ١٠٠ يوم صحة.

يأتي ذلك وفق قرار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بحظر التدخين في المنشآت الصحية، ومناقشة تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

تناول الإجتماع الأول الذي عقده وكيل الوزارة مع مدير المكتب الإعلامي، ومراقب أول الوقائي، ومراقب التدخين بالمديرية، مناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة ١٠٠ يوم صحة، والتي ستنطلق يوم الأحد القادم الموافق ٢٥ يونيو وتستمر لمدة ١٠٠ يوم، ويتم خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، مع تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لجميع خدمات وزارة الصحة

ووجه وكيل الوزارة؛ محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بأهمية تكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لجميع خدمات وزارة الصحة والسكان المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وناقش مسعود تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان، بشأن حظر التدخين نهائيًا بكل صوره في مختلف المنشآت الصحية، سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين، مؤكداً أهمية وضع الملصقات بمختلف أماكن تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، لإرشاد المواطنين بحظر التدخين، وتقديم التوعية اللازمة لهم عن الأضرار الناجمة منها.

كما تناول الاجتماع الثاني الذي عقده وكيل الوزارة مع مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "التموين الطبي، والمتابعة الميدانية، والتفتيش الصيدلي، والمراجعة الداخلية والحوكمة" مناقشة خطة العمل القادمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والمكثفة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.

وناقش وكيل الوزارة، أعمال التطوير القائمة بمنافذ تقديم الخدمة، ومخزن الإمداد الدوائي الرئيسي بالزقازيق، متابعا نسب إنجاز الأعمال، وموجها بسرعة الانتهاء منها لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.