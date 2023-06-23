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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو بمعهد الموسيقى العربية

المايسترو فاروق البابلي
المايسترو فاروق البابلي

 تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، امسية وطنية فى الثامنة والنصف مساء الأحد 25 يونيو، على مسرح معهد الموسيقى العربية، تحت عنوان ثورة شعب تبدا دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو.

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال الحماسية لكبار الملحنيين منها مصر تتحدث عن نفسها - موسيقى ياليلة العيد لـ رياض السنباطى، حب الوطن - مصر يا أم الدنيا - الله يا بلادنا الله - يانسمة الحريه لـ محمد عبدالوهاب، بالسلام لـ محمد الموجى، احلى بلد بلدي - على الربابة - يا حبيبتى يا مصر لـ بليغ حمدى ، ع الدوار لـ احمد صدقى، انا المصري لـ سيد درويش ، بلدي احببتك يابلدي لـ محمد فوزى ، حبايب مصر لـ حلمى بكر، صورة لـ كمال الطويل ، مصر اليوم في عيد لـ عمر الجيزاوي ، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان.

أداء أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، محيى صلاح، حنان الخولي، أحمد محسن، رضوى سعيد، محمد شوقي، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل علي جائزة الصوت الذهبي 2019، وجائزة الدكتورة رتيبه الحفني 2021.

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