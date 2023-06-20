جويل مردينيان: افكر فى رسم تاتو على جسدي يحمل علم لبنان

أثارت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، الجدل عقب تصريحاتها المفاجئة، عن إطلالاتها الجريئة وتفكيرها فى رسم تاتو على جسدها يحمل علم لبنان، وذلك من خلال استضافتها بإحدي البرامج التلفزيونية.

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خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان

جويل مردينيان ضيفة كتاب الشهرة

حلت خبيرة التجميل جويل مردينيان، ضيفة على برنامج كتاب الشهرة، والذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، والذي يعرض على فضائية الجديد، والتي تحدثت من خلاله عن الكثير من التفاصيل الخاصة والتي تتعلق بحياتها سواء المهنية والشخصية.

جويل مردينيان ضيفة كتاب الشهرة

جويل مردينيان تكشف حقيقة تعينها بالواسطة بقناة mbc

وكشفت جويل مردينيان، أن سبب اختيارها لتقديم برنامجها الشهيرعن التجميل على شاشة فضائية MBC، لم يكن بسبب الواسطة كما يشاع، لأنها عاشت معظم فترات حياتها في العاصمة الإنجليزية لندن.

جويل مردينيان تكشف حقيقة تعينها بالواسطة بقناة mbc

سبب نجاح جويل مردينيان في العمل المهني

وأكددت خبيرة التجميل جويل مردينيان، أن السبب في نجاحها المهني هو علاقتها القريبة مع الله، كما أنها تؤمن أن الله لن يحاسبها بسبب ملابسها، لأنه خلقنا في الأساس بدون ملابس، قائلة: أنا مؤمنة جداً بالله، وأؤمن أنه لن يحاسبني لأني أرتدي هذا الفستان، لأنه خلقنا في الأساس بدون ملابس على أي حال، ممكن أكون مغطاة بالكامل من فوق إلى تحت لكن نيتي ليست صافية، وتصرفاتي ليست جيدة.

سبب نجاح جويل مردينيان في العمل المهني

رد جويل مردينيان على الفنانة الكويتية شمس الكويتية

وردّت خبيرة التجميل، جويل مردينيان، على هجوم الفنانة شمس الكويتية، بعد حديثها عن النخبة في لبنان، من سياسين وفنانين ورجال أعمال لامتناعهم عن مساعدة البلاد فى تحقيق الازدهار والتقدم، قائلة: أن ازدهار البلاد ليس مسؤوليتها، وإنما مسؤولية الحكومة، وحياة عائلتي كله، أنا ما فى بيت باسمي، وبيتي في دبي ما باسمي وإيجار، وحتي السيارة الخاصة بي بالتقسيط.

رد جويل مردينيان على الفنانة الكويتية شمس الكويتية

جويل مردينيان تكشف حقيقة وضع وشم بعلم لبنان على جسدها

وقالت جويل مردينيان، أنها تحب وضع الوشوم على جسدها، وكما أنها تفكر في عمل وشم جديد يحمل علم لبنان، موكدة أن عددهم 13 وشمًا.



