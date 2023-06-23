الدفاع الروسية تُعلن تحرير قرية ومدينة في زابوريجيا ودونيتسك

نفت وزارة الدفاع الروسية، المزاعم الأوكرانية حول استعادة قوات كييف قرية سادوفويه في منطقة توكماك بمقاطعة زابوريجيا، ومدينة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك، مؤكدة استيلاء القوات الروسية عليها.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "نحن الآن في سادوفويه في مقاطعة زابوريجيا وبالنسبة للمعلومات حول أن القوات الأوكرانية احتلت المنطقة، غير صحيحة. نحن متمسكون هنا بقوة ونحافظ على الدفاع، ولن نسمح للعدو بالتسلل. سادوفويه تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس".

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مدينة أوروجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية تحت سيطرة القوات الروسية، ونشرت الوزارة فيديو لجندي روسي بالقرب من مبنى بلدية المدينة.

وقال جندي من فرقة القوات الروسية "فوستوك": "ستبقى مدينة أوروجاينويه تحت سيطرة القوات الروسية.. رجالنا قوة فولاذية!".

تراجع الهجوم المضاد:

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا قلصت هجومها المضاد خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن كييف تعمل حاليًا على إعادة تجميع صفوفها.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في تصريحات، أن أوكرانيا لا يزال بإمكانها تنفيذ أعمال هجومية، وفق ما نقلت فرانس برس.

أتى إعلان الوزير الروسي بعدما أكد رئيس أوكرانيا أمس الأربعاء، أن الهجوم المضاد ضد القوات الروسية "أبطأ مما هو مرغوب فيه"، لكن فولوديمير زيلينسكي شدد في الوقت عينه على أن بلاده لن تخضع لأي ضغط من أجل تسريعه.

في حين جزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن جنود أوكرانيا تكبدوا "خسائر كبيرة"، مؤكدًا بأن هناك "جمودًا" على الجبهات وسط فشل الهجوم المضاد.

فيما أكد العديد من المسؤولين الأوكرانيين أن قوات بلادهم حققت نتائج مهمة، واستعادت عدة قرى كانت محتلة من الروس.

وبين هذا وذاك، يتوقع العديد من المراقبين ألا تكون المعارك سهلة على الطرفين، وأن تطول الحرب أكثر، في ظل انسداد أي أفق للحل، أو احتمال استئناف المفاوضات بين الطرفين.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه أحرز “نجاحًا جزئيًا” في القتال بجنوب شرق وشرق البلاد وقال إن قواته تواصل شن عمليات هجومية هناك.

وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة أندري كوفاليوف أن القوات الأوكرانية، التي بدأت صد القوات الروسية عسكريًا هذا الشهر، تعزز المواقع التي وصلت إليها بعد مهاجمة قريتي ريفنوبل وستارومايورسك في جنوب شرق البلاد.

وتقع القريتان في منطقة دونيتسك بالقرب من تجمعات سكنية صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقل مركز الإعلام العسكري الأوكراني عن كوفاليوف قوله إن القوات الأوكرانية تهاجم تجمعات سكنية صغيرة في بيلوهوريفكا وديبروفا في الشرق.

وأردف قائلًا “القتال العنيف بشكل خاص مستمر باتجاه ليمان (في الشرق) في مناطق شمال غرب ديبروفا، وبالقرب من غابات سيريبريانسك، وشمال هريوريفكا في منطقة دونيتسك”.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تقاوم أيضا الهجمات الروسية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

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