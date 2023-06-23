الدكتورة خلود لـ زوجها: لم أُحسن حُب شئ كما أحببتُك

وجهت الناشطة الكويتية الدكتورة خلود، رسالة رومانسية إلى زوجها رجل الأعمال الأردني أمين غباشي، في عيد ميلاد ابنتهما، خلود الصغيرة، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

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الدكتورة خلود توجه رسالة رومانسية لزوجها

ونشرت الناشطة الكويتية الدكتورة خلود، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة ظهر فيها أمين غباشي وزوجته بإطلالات أنيقة نالت إعجاب المتابعين.

الدكتورة خلود: لم أُحسن حُب شئ كما أحببتُك

وعلقت الناشطة الكويتية الدكتورة خلود، على منشورها عبر إنستجرام، حيث كتب: ما زلتُ أود إخبارك بالمزيد، بأشياء خبأتُها في صدري، تتعلق بك وحدك أهمها أنني لم أُحسن حُب شئ كما أحببتُك، لوكنا بعيد ميلاد خلود الصغيرة، بعذ شوي بنزلكم احتفالنا، واختتمت حديثها بهاشتاج الدكتورة خلود، وهاشتاج خلود أمين، وهاشتاج خلود الصغيرة.

الدكتورة خلود في عيد ميلاد ابنتها: اللهم احفظ لي أطفالي

وكانت الناشطة الكويتية الدكتورة خلود، قد نشر عبر حسابها علي إنستجرام، مجموعة صور لأطفالها الأربعة، أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها خلود الصغيرة، وعلقت قائلة: يارب إنهُم نعمتي ونعيّمي، و أمان قلبِي وطمأنينة روحي .. اللهم احفظ لي أطفالي بما إنهم يحبون الألوان و التلوين وديتهم مريم كايوس و خليتهم يأخذون راحتهم و استانسوا حيل و سوينا عيدميلاد خلود الصغيرة ❤️.



قصة مرض الدكتورة خلود

وكانت الدكتورة خلود، قد فاجئت، عددًا من متابعيها، بخبر مرضها المفاجئ لأول مرة، وأنها كانت قريبة من الموت ولا تعلم إلى الآن كيف عادت إلى الحياة مرة آخري.

وخرجت الدكتورة خلود، من خلال مقطع فيديو تم نشره عبر حسابها على تطبيق سناب شات، تروي فيه حكايتها مع المرض، وقائلة: ” هلا والله هلا باللي أنا غايبة عنهم بشكر كل اللي بيألوا عني سواء بإتصال أو رسالة أو أي وسيلة، هذا كان اختبار عشان أعرف من يحبني، المهم الحمد لله أنا لا أدري كيف خرجت منها، أنا مصدومة من الشيء الذي حدث معي، وكيف الله نجاني.. أنا بجد طلعت من حجر الموت، شلون أنا عيشت رجعت عشت لأن أنا كنت ميتة، الحمدلله مو يومي.

وأضافت الدكتورة خلود: بس شو اللي حصل؟ عندما كنت في الشاليه وبعد أن انتهينا من العشاء كان أمين صورني أنا وعم أشوي، انتهينا والكل ذهب، أنا بدأت التهي في المنزل لأني لا أشعر بالنعاس، وعيالي مو موجودين فجأة بدأ نبضي بدء يحرك جسدي كله وقلبي يدق بقوة مخيفة لدرجة أن رأسي كان يهتز، هنا قررت أن أدق لـ أمين وأخبره، وهي يعرف تمامًا أنني لا اشتكي أبدًا عندما يكون مرضي، خفيف، إلا إذا كنت منتهية وماأقدر أقاوم، لو هقدر أعالج نفسي بنفسي بقول عادي ، لكن هالمرة لا التعب كان شديد، شعرت أن روحي قاعد تتطلع، عندما وصلت صديقتي ورأتني بدأت تبكي وتصرخ، لأن جسمي كان يرتجف وعروقي زرقاء وكل ملابسي أصبحت ماء وأطرافي كانت باردة جدًا، وبعدها وصل الجميع من أصدقائي وعائلتي وطلبوا الإسعاف، وعندما وصلوا نقلوني إلى المستشفى، كان في وقتها نبض القلب 286 من غير مجهود في عربية الإسعاف وهذا غير طبيعي! مع انخفاض حاد في الضغط الشرياني، وصلت إلى المستشفى سوي لي تخطيط القلب، انصدموا الممرضات وبدأوا يصرخون وينادون الأطباء، وبعد تناول الدواء شعرت قليلاً بالراحة ونمت.