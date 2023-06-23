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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

صاحب العمر يُنهي حياة صديقه بالطالبية والسبب صادم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهدت منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة جريمة بين صديقين، والسبب فتاة فقد أقدم شاب سوداني الجنسية على انهاء حياة صاحب العمر طعنا بالسكين المتهم هرب من مسرح الجريمة لكن قوات الأمن تمكنت من القبض عليه وتقديمه للعدالة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية من غرفة النجدة بالعثور علي جثمان شاب ، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثمان شاب يدعي خباب.ح.م، به، سودانى الجنسية، وبه طعنة نافذة.

بعمل التحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبينت أن المتهم سوداني الجنسية بمنطقة الطالبية صديقه من ذات الجنسية وتشاجرا بسبب فتاة.

وأكدت تحريات مباحث الطالبية برئاسة رئيس مباحث القسم أن المجني عليه طعن المتهم بـ "موس" بعد الشجار بسبب فتاة فاستل المتهم سلاح أبيض "مطواه" وطعن صديقة طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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