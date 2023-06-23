الليلة.. الزمالك يصطدم بفاركو في ثمن نهائي كأس مصر

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك وفاركو ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بحثاً عن التأهل والإستمرار في البطولة الأخيرة التي يمتلك فرصة في الحصول عليها بعد موسم مخيب للآمال محلياً وإفريقياً.

في المقابل يحاول فاركو بقيادة مدربه المخضرم طارق العشري إستغلال حالة التألق في الفترة الأخيرة لتحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء الفارس الأبيض والتأهل لربع نهائي الكأس.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قنوات اون تايم سبورتس بشكل حصري.

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو في كأس مصر

يفتقد فريق الزمالك بقيادة أوسوريو لخدمات 10 لاعبين لأسباب مختلفه، من بينهم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي عن خط الدفاع بسبب الإصابة، بينما يغيب اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركزالهجوم بسبب تجميده من قبل إدارة النادي واستبعاده لنهاية الموسم بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

تعرض الظهير الأيسر عبدالله جمعة لإصابة في التدريبات الأخيره للأبيض بالعضلة الخلفية وسيخضع على إثرها لفحوصات طبية، بينما مازال الحارس محمد عواد في مرحلة التأهيل بعد تعافيه من الإصابه في عضلة السمانة، ويعاني المدافع محمود شبانة من آلام في العضلة الضامة، بالإضافة إلى غياب سامسون أكينيولا لمعاناته من إجهاد عضلي.

وتكتمل الغيابات بكل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق في خط الدفاع أيضًا، بسبب تواجد الثلاثي في قائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وكان الزمالك قد تأهل من دور الـ 32 بعدما عبر فريق بروكسي بصعوبة بثلاثة أهداف مقالب هدفين، على الجانب الاخر تمكن فاركو من خطف بطاقة العبور لدور الستة عشر بعدما فاز على فريق المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل.