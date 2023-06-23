عاجل
بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الـ ATM اليوم الجمعة أسعار الدولار مقابل الجنيه في محلات الصرافة اليوم الجمعة أوكرانيا تُعلن إحباط هجوم صاروخي روسي على قاعدة عسكرية أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة السيسي يُساهم في تطوير العلاقات المصرية الفرنسية (شاهد)
الجمعة 23 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الليلة.. الزمالك يصطدم بفاركو في ثمن نهائي كأس مصر

مباراة الزمالك وفاركو
مباراة الزمالك وفاركو

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك وفاركو ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر.

txt

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في دور الـ16 من كأس مصر

يدخل الزمالك مباراة اليوم بحثاً عن التأهل والإستمرار في البطولة الأخيرة التي يمتلك فرصة في الحصول عليها بعد موسم مخيب للآمال محلياً وإفريقياً.

في المقابل يحاول فاركو بقيادة مدربه المخضرم طارق العشري إستغلال حالة التألق في الفترة الأخيرة لتحقيق مفاجأة جديدة بإقصاء الفارس الأبيض والتأهل لربع نهائي الكأس.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر 

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو في ثمن نهائي كأس مصر في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر 

تنقل مباراة الزمالك وفاركو عبر قنوات اون تايم سبورتس بشكل حصري.

الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة فاركو في كأس مصر 

يفتقد فريق الزمالك بقيادة أوسوريو لخدمات 10 لاعبين لأسباب مختلفه، من بينهم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي عن خط الدفاع بسبب الإصابة، بينما يغيب اللاعب يوسف أسامة نبيه عن مركزالهجوم بسبب تجميده من قبل إدارة النادي واستبعاده لنهاية الموسم بعدما وقع لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.
تعرض الظهير الأيسر عبدالله جمعة لإصابة في التدريبات الأخيره للأبيض بالعضلة الخلفية وسيخضع على إثرها لفحوصات طبية، بينما مازال الحارس محمد عواد في مرحلة التأهيل بعد تعافيه من الإصابه في عضلة السمانة، ويعاني المدافع محمود شبانة من آلام في العضلة الضامة، بالإضافة إلى غياب سامسون أكينيولا لمعاناته من إجهاد عضلي.
وتكتمل الغيابات بكل من حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق في خط الدفاع أيضًا، بسبب تواجد الثلاثي في قائمة منتخب مصر الأولمبي، والمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وكان الزمالك قد تأهل من دور الـ 32 بعدما عبر فريق بروكسي بصعوبة بثلاثة أهداف مقالب هدفين، على الجانب الاخر تمكن فاركو من خطف بطاقة العبور لدور الستة عشر بعدما فاز على فريق المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل.

 

 

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس مصر والقناة الناقلة

قائمة الزمالك لمواجهة فاركو في دور الـ16 من كأس مصر

موعد ظهور كريستيانو رونالدو أمام الزمالك.. رسميًا

عاجل.. الكشف عن مواعيد مباريات الزمالك بالبطولة العربية

أزمة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة فاركو

الزمالك يخطط لخطف لاعب مهم من الأهلي
الجريدة الورقية