الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي وضع النقاط فوق الحروف بقمة ميثاق التمويل العالمي.. فيديو

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس محلى بمدينة فرساى من فرنسا، تفاصيل مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة ميثاق التمويل العالمي التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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وقالت إن حضور السيسي للقمة مهم جدا، موضحة أن الرئيس استعرض خلال كلمته أهم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والعالم بسبب تغيرات المناخ.

وأوضحت أن الرئيس السيسي، أكد أن الدول الإفريقية تأثرت بشكل كبير من التغير المناخي، لافتة إلى أن التغير المناخي بات خطرا يؤرق العالم أجمع وليس إفريقيا فقط.

وذكرت أن كلمة الرئيس السيسي، وضعت النقاط على الحروف فيما يخص التحديات التي تواجه العالم بشأن التغير المناخي، مبينة أن مصر تنفذ خطة كبير بشأن مواجهة التغيرات المناخية كذلك استضافة الدولة المصرية في قمة المناخ كوب 27 في شهر نوفمبر الماضي والحديث عن التحديات التي تواجه العالم من هذه الظاهرة.

السيسي يشارك في قمة ميثاق التمويل

وشارك الرئيس السيسي، في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية، التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام.

وشهدت قمة الميثاق مشاركة رؤساء تونس قيس سعيد، والسنغال ماكي سال، وجزر القمر عثمان غزالي، والجابون علي بونجو أونديمبا، وزامبيا هاكيندي هيشيليما، وسيريلانكا رانيل ويكريمسينجه، وكينيا وليام روتو.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة السر”، المذاع على قناة “صدى البلد”، الخميس. 

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