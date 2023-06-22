الرئيس السيسي أنقذ البلاد من العودة للوراء 25 سنة.. فيديو

شددت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، على أهمية الاتحاد والتكاتف في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن مصر قادرة على تخطي التحديات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك دعوات شيطانية من القوى الكارهة للدولة المصرية، لافتة أن كل من يروج الشائعات عن مصر لا يريد استقرارها.

وأوضحت أن الدولة المصرية تشهد الآن حوارًا وطنيًا يجمع كل الأطياف في الدولة والاستماع إلى الرأي الآخر، مبينة أن كل توصيات الحوار الوطني سيتم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذها.

القدرة على تخطي الأزمات:

وأوضحت أن مصر بلد كبير في منطقة الشرق الأوسط، مبينة أن مصر من أقدم 3 حضارات في العالم، مشيرة إلى أن مصر لديها القدرة على تخطي الأزمات والعقبات.

ونوهت أن مصر عقب 2011 كانت دولة تواجه شبه كامل للانهيار، والجميع أكد أنها تحتاج إلى ربع قرن للعودة من جديد، ولولا الإرادة القوية والقوات المسلحة التي كانت كلمة السر في حماية الدولة من الانهيار، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد.