مركز شباب السعادات بالشرقية يُطلق مبادرة "أطمن على قلبك" لخدمة الأهالي

اطلق مركز شباب السعادات، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز بلبيس؛ مبادرة طبية بعنوان "أطمن على قلبك"، تستهدف إجراء فحوصات طبية على القلب، من عمل أشعة تلفزيونية وأيكو، ورسم القلب، بالإضافة إلى عمل تحاليل طبية مجانية للأهالي، وصرف العلاج بالمجان.

جاءت هذه الفعالية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وبمشاركة فريق طبي عالي المستوى من أطباء القلب والعناية المركزة والتمريض بالمحافظة.

وأشادت رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلبيس، بنجاح المبادرة، وقدمت الشكر لكل من ساهم فيها، مؤكدة أن المبادرة استهدفت تقديم خدمات طبية لأهالي قرى منطقة العايد بمركز بلبيس، وأكدت سعيها الدائم ومجلس إدارة مركز الشباب للتعاون مع كل المبادرات الوطنية؛ من أجل تطوير دور المركز وتحويله إلى مقصد اجتماعي للأهالي، يقدم لهم الخدمات التطوعية كافة، والتي تيسر على البسطاء حياتهم، وتساعد في ربط الشباب بمجتمعهم.

وأعربت رئيس الفريق الطبي بمبادرة "أطمن على قلبك" عن سعادتها بالمشاركة التطوعية في الفعاليات التي تقدم لخدمة المواطنين صحيا، مؤكدة حرصها على خدمة الأهالي بكل ما تستطيع من جهد.