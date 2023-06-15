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الخميس 15 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موجة رفع الفائدة في البنك المركزي الأوربي تعزز مخاوف المصارف العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

أثارت خطوة رفع البنك المركزي الأوربي لسعر الفائدة  موجة من مخاوف داخل البنوك الخليجية والعربية خاصة بأن البنك المركزي الاوربي الذي يضم 20 دولة مختلفة تشترك في عملة اليورو، وقبلها قام البنك الفيدرالي الامريكي برفع الفائدة أيضًا فرجح البعض بان هناك رفع للفائدة في البنوك العربية خلال الفترة القادمة.

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موعد اجتماع البنك المركزي 2023

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موعد اجتماع البنك المركزي.. هل سيتم رفع الفائدة؟

 

رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي بالبنك المركزي الأوربي

 

رفع الفائدة بدأت تطرق أبواب البنك المركزي الأوربي منذ عام 2001 برفع البنك سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.5%، وهو أعلى مستوى خلال 22 عام ماضية وترك الباب مفتوحا أمام المزيد من الزيادات، ليواصل معركته لكبح التضخم حتى في ظل تراجع اقتصاد منطقة اليورو.

 

المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة


ومن المقرر أن يظل التضخم فوق 2%، التي يستهدفها حتى عام 2025 كما أشار البنك المركزي الأوربي مجددا إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، بالرغم من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أوقف أمس الأربعاء مسيرة رفع لأسعار الفائدة والتي شهدت10 زيادات متتالية، في إشارة قوية للمستثمرين على مستوى العالم بأن دورة التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة تقترب من نهايتها.

 


جدير بالذكر أن التضخم لا يزال مرتفعًا في البنك المركزي الأوربي والذي وصل لـ 6.1%، وهي نسبة غير مقبول بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، ويؤكد أن زيادة الأسعار -التي تُحتسب عادة مع استبعاد المواد الغذائية والطاقة- بدأت فقط في التباطؤ.

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