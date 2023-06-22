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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا  للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الدور ال١٦ لمسابقة كأس مصر 
والمقرر لها غدا الجمعة ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري في السادسة والنصف مساء .

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أحمد صالح: البنك الاهلي بروفة قوية لـ طلائع الجيش

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تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الداخلية في لقاء مهم بالدوري


وجاءت القائمة علي النحو التالي :
حراسة المرمي
محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..
  أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _محمد بسيوني _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..
محمد فتحي _ محمود سيد  _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ إسلام جابر 

خط الهجوم ..
 محمود قاعود _ باسم مرسي _ كريم بامبو

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