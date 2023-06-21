أحمد صالح: البنك الاهلي بروفة قوية لـ طلائع الجيش

أكد أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش أن التعامل النفسي مع لاعبي الفريق هو سر تحسن نتائجه في المباراتين الأخيرتين.



وقال أحمد صالح في تصريحات تليفزيونية: " كابتن عبد الحميد بسيوني تعامل مع الجانب النفسي للاعبي الطلائع وهو مميز في هذا الأمر، بجانب الأمور الفنية حيث يؤدي كل عضو بالجهاز الفني دوره المحدد ".

وأضاف: " التوفيق لم يحالف محمد يوسف أو عماد النحاس الذين يستحقون الشكر على ما قدموه وهو أمر وارد الحدوث في الكرة، قمنا بتغيير طريقة اللعب في المباريات الأخيرة وهو ما إنعكس بالإيجاب على اللاعبين وأصبح هناك قناعة أننا يجب ان نبادر بالهجوم والتسجيل وأن البقاء في الدوري لن يتم إلا بتحقيق الفوز ".

وأكمل: " كما اتفقنا جميعاً على الحصول على الـ 3 نقاط في المباريات الأخيرة كما أن نتائج مباريات الفرق المنافسة لنا جاءت لصالحنا ".

وأردف: " أمامنا 3 مباريات صعبة أمام سيراميكا وأسوان وبيراميدز لكن من يبحث عن الإستمرار في الدوري عليه أن يفوز بالمباريات وطلائع الجيش احد الفرق الكبيرة بالدوري ".

وأختتم: " من الصعب في الوضع الحالي أن نتحدث عن إنتقالات للموسم المقبل، التفكير بالكامل يصب في اتجاه ضمان البقاء في الدوري لكن في الوقت الحالي نمر بمشكلة كبيرة للغاية ".



البنك الأهلي يستعيد بامبو قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر

على جانب آخر واصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد البنك الأهلي بالعجوزة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات دور ال١٦ لمسابقة كأس مصر.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل ويستضيفها ستاد جهاز الرياضة العسكري

وشهد مران اليوم فقرة بدنية قوية وذلك لرفع معدلات الجاهزية البدنية لجميع اللاعبين وأخري خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني للفريق والذي اوقف المران أكثر من مره لتصحيح الأخطاء

وشهد المران أيضا خوض كريم بامبو ومحمود الزنفلي وأحمد ياسر تدريبات تأهيلية بعد التعافي من الإصابة استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .

ملابسات خطيرة وراء تحقيق الفيفا مع أفشة

من جانبه كشف الناقد الرياضي عصام شلتوت، أسباب اعتزام من الاتحاد الدولي فيفا، التحقيق مع محمد مجدي أفشة، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي بسبب احتفاله خلال مباراة الفريق الأحمر أمام طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

وأفاد عصام شلتوت في مداخلة هاتفية لبرنامج خط أحمر، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن هناك شكاوى كيدية من بعض الأفراد وصلت إلى الاتحاد الدولي ضد اللاعب، لافتًا أن الاتحاد الدولي خاطب اتحاد الكرة الذي بدوره خاطب النادي الأهلي في جواب يحمل عنوان “أفيدونا عن أسباب وملابسات الواقعة”.