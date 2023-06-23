خلافات بايدن والرئيس الصيني .. كشف معلومات حساسة على الملأ

واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصريحاته المهاجمة للرئيس الصيني، وبعد أن وصفه قبل ذلك بالديكتاتور، عاد ليكشف على الملأ معلومات حساسة تخص المنطاد الصيني.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صدم مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بعد أن ناقش علنا معلومات حساسة تتعلق بـ منطاد التجسس الصيني في غرفة مليئة بالمتبرعين.

وقال الرئيس الأميركي لنحو 130 ضيفا في حفل لجمع التبرعات في كاليفورنيا إن الرئيس الصيني شي جين بينج شعر بالحرج بعد أن أسقطت الولايات المتحدة منطاد التجسس الصيني قبالة ساحل ساوث كارولينا في فبراير.

بايدن: هذا إحراج كبير للديكتاتوريين

وقال جو بايدن: “السبب الذي جعل شي جين بينج مستاء للغاية عندما أسقطت هذا المنطاد هو أنه لم يكن يعلم أنه كان هنا… لا، أنا جاد. هذا إحراج كبير للديكتاتوريين عندما لا يعرفون ما حدث”.





تعليقات بايدن كانت دقيقة

وفوجئ المسؤولون الأمريكيون الحاضرون بتصريحات الرئيس في حدث انتخابي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز التي ذكرت أن مصدرا مجهولا أكد أن تعليقات بايدن كانت دقيقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن وصفه لنظيره الصيني، شي جين بينج، بـ"الديكتاتور" لا يعقد علاقات البلدين.

وقال بايدن: “ لا أعتقد أنه ستكون هناك عواقب حقيقية بعد وصفي الرئيس الصيني بالديكتاتور”.

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه مازال يتوقع لقاء الرئيس الصين، شي جين بينج في المستقبل المنظور".

بايدن دائما صريح ومباشر

فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل التحدث بشكل مباشر وصريح.

جاءت تصريحات كيربي، ردا علي وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الصيني، شي جين بينج، بالديكتاتور.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيربي: “الرئيس بايدن دائما صريح ومباشر عندما يتحدث عن المخاوف، سواء كانت تتعلق بحقوق الإنسان أو القيادة في العالم وسيواصل التصرف بهذه الطريقة”.