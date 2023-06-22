خالد سرحان يعتذر لمصطفي قمر..مشهد كوميدي انتهي بكارثة (شاهد)

إعتذر الفنان خالد سرحان من خلال رسالة للفنان مصطفى قمر، عما صدر منه بعدما تسبب له في إصابة عينه اليسري، ومازحه معلقا "مجرد بوكس"، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خالد سرحان ومصطفي قمر

خالد سرحان يعتذر لمصطفي قمر..مشهد كوميدي انتهي بكارثة

شارك خالد سرحان صورة للفنان مصطفى قمر بإصابته، قائلا :"قالوا لي أنه مجرد بوكس في مشهد تمثيلي ليس علي أن اتقنه لهذه الدرجة، أنا آسف".

خالد سرحان ومصطفي قمر

خالد سرحان يطمئن جمهور مصطفي قمر " ماتقلقوش مصطفى بخير"

وأضاف خالد سرحان موضحا :"اه يا جماعة ده بوكس بجد في تصوير مشهد من حريم كريم ٢ بس خرج عن السيطرة للاسف، ماتقلقوش مصطفى بخير.

مصطفي قمر يكشف أسباب إصابته في عينه اليسري

من ناحية أخري، نشر الفنان مصطفى قمر صورة له معبرا عن تعرضه لإصابة في عينه اليسرى أثناء تصوير أولاد حريم كريم، معلقا :"انا كويس ياجماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس احنا حنتوقف ٣ ايام عن تصوير اولاد حريم كريم لغاية ماعيني تخف دعواتكم".

مصطفي قمر

فيلم "أولاد حريم كريم"

وفيلم "اولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) و المنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.

أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

"أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

مصطفي قمر

مصطفي قمر الميلاد والنشأة

ولد الفنان مصطفى قمر 22 سبتمبر 1966، مغني مصري، ولد ونشأ في مدينة الأسكندرية، انتسب إلى كلية التجارة، قسم إدارة أعمال. في البداية كان يغنى خارج المدرجات في كلية التجارة في جامعة الأسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي وسمعه فشجعه على الانتقال إلى القاهرة وكانت بداية مع أغنية ولا يا أبو خد جميل في ألبوم منوعات لقاء النجوم وقبل هذه الأغنية عمل البوم كامل مع فرقه يحيى خليل التي كانت ولكن هذا الالبوم فشل مما اضطر مصطفى إلى الرجوع للتعامل مع الفنان حميد الشاعري الذي كان وقدما مها أعمال لاقت نجاحا ومع طارق مدكور ثم الفنان محمد مصطفى. ومع ظهور برامج الموسيقى مثل البرو تولز وغيرها جذبته فكرة التوزيع الموسيقى وحاول أن يوزع أعماله بنفسه في البوم (هي).