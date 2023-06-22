روسيا تتفوق على أوكرانيا في الهجوم المُضاد .. خيب توقعات الغرب

لم يكن "الهجوم المُضاد الأوكراني" ناجحًا كما توقع حُلفاء كييف، وأداء القوات الروسية يفوق توقعاتهم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في البنتاجون.

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ونقلت القناة عن أحد المسؤولين الغربيين، مساء اليوم الخميس: "الهجوم المُضاد لا يرقى إلى مستوى التوقعات على أي جبهة".

كما أوضحت "سي إن إن" أن "قوات كييف مُنهارة تمامًا، في حين أن الجيش الروسي أكثر فاعلية في الدفاع، ورغم الخسائر الفادحة مُنذ بداية الهجوم المُضاد لا يزال الغرب والولايات المتحدة يأملون في تحقيق نجاحات للقوات الأوكرانية قبل يوليو".

وأضافت القناة أن "المسؤولين الغربيين لاحظوا أن نظام كييف يتكبد خسائر فادحة، كما يزعم أن الظروف الجوية تُعرقلها".

واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقًا، في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية أن الهجوم المُضاد الأوكراني يتقدم "بشكل بطيء".

خطوط الدفاع الروسية:

ووفقًا للتقديرات الغربية، فقد أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها مُحصنة جيدًا، مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها، في الهجوم المُضاد الذي يعتقد أنه بدأ مطلع شهر يونيو الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الروسية في "تعطيل الدروع الأوكرانية بهجمات صاروخية وألغام، واستخدمت القوة الجوية بشكل أكثر فعالية".

أحد المسؤولين الغربيين قال لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "القوات الأوكرانية أثبتت أنها ضعيفة أمام حقول الألغام".

في الوقت نفسه، حذر المسؤولون من أن "الهجوم (الأوكراني) المُضاد لا يزال في مراحله الأولى"، وأن الولايات المتحدة وحُلفاءها "ما زالوا مُتفائلين بأن القوات الأوكرانية قادرة على تحقيق مكاسب إقليمية بمرور الوقت".

أشار هؤلاء المسؤولون إلى أن "القوات الأوكرانية نفسها كانت تتكيف مع التكتيكات والدفاعات الروسية".

في الأيام الأخيرة، حققت القوات الأوكرانية نجاحًا أكبر في استهداف وإسقاط الطائرات الروسية.

لكن في الوقت نفسه، فإن الهجوم المُضاد أثبت أنه "حملة صعبة" لأوكرانيا وروسيا، حيث تكبد كلا الجانبين خسائر فادحة، وفق أحد المسؤولين الغربيين.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اعترف الأربعاء أن التقدم كان "أبطأ مما هو مرغوب فيه"، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

العديد من المسؤولين أوضحوا أيضًا لشبكة "سي إن إن"، أن "الأحوال الجوية السيئة كانت تُمثل مشكلة للقوات الأوكرانية".

وقال أحدهم: "كان الطقس يُفسد الجدول الزمني"، لافتًا إلى أن "الخسائر في الأرواح في أوكرانيا كبيرة، لكنها لم تكن بالسوء الذي يحاول الروس تصويره".

ومن المُرجح أن تنتظر الولايات المتحدة وحُلفاؤها حتى يوليو المُقبل على الأقل، لإجراء تقييم أشمل لتقدم الهجوم المُضاد الذي تم إطلاقه تدريجيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويُنظر إلى هذا الهجوم على أنه "حاسم في تحديد من سيفوز في نهاية المطاف بالحرب"، التي بدأت أواخر فبراير من العام الماضي.