اعتراض طائرة مدنية انتهكت المجال الجوي لواشنطن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مقاتلات من طراز "إف - 16" تدخلت لملاحقة طائرة مدنية صغيرة عقب انتهاكها المجال الجوي للعاصمة واشنطن.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين أنه سمح للمقاتلات "إف - 16" بالتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت؛ ما تسبب في سماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة وضواحيها خلال مطاردة الطائرة المدنية.

وأشار البيان إلى أن المقاتلات حاولت لفت انتباه الطيار عبر استخدام القنابل المضيئة مع مراعاة أعلى درجات السلامة ولكن دون جدوى، موضحة أن الطائرة تحطمت في وقت لاحق في ريف فرجينيا.

ومن جهته، نفى مسؤول أمريكي أن تكون المقاتلات الأمريكية هي المتسببة في تحطم الطائرة.

الفيضانات فى هايتى

أعلنت السلطات فى هايتى مصرع 15 شخصا على الأقل وفقدان 8 آخرين فى أعقاب هطول أمطار غزيرة،على مدار الأيام الماضية تسببت فى حدوث فيضانات واسعة النطاق وعدة انهيارات أرضية فى أنحاء مختلفة من البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، أن الفيضانات أجبرت ما يقرب من 13 ألفا و400 شخص على ترك منازلهم حيث تسببت المياه في إلحاق الضرر بمئات المباني في جميع أنحاء البلاد وحولت بعض الشوارع إلى أنهار، وذلك وفقا لوكالة الحماية المدنية في هايتي.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسئولين مازالوا يعملون من أجل تقييم حجم الدمار الناجم عن الأمطار التي تجتاح البلاد من أمس الأول (السبت)،

وقد تسببت مياه الأمطار أيضا في إلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل في المنطقة الوسطى من هايتي، وذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء أرييل هنري إنه يعمل مع المنظمات المحلية والدولية للاستجابة لاحتياجات المتضررين من الفيضانات.