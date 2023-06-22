البرلمان الأردني في اجتماع اتصالات النواب.. "مصر منارة العلم والثقافة"

زار وفد من مجلس النواب الأردني برئاسة النائب غازي الذنيبات رئيس اللجنه القانونيه بمجلس النواب الأردني مقر البرلمان المصري اليوم ، للاطلاع علي اخر مستجدات التطور التشريعي ، واستعراض تجارب مصر في إنجاز عدد من مشروعات وعلي رأسها قانون الجريمه الاليكترونيه وحماية البيانات الشخصيه من خلال الاجتماع مع نواب لجنة الاتصالات بالبرلمان .

واستقبل النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوفد الأردني معرباً عن تقديرة وشكره للأشقاء الأردنين ، وموضحا بأن التكامل العربي ضرورة وان مصر دائما وابدا قبلة العرب ، تسع الجميع ، وان البرلمان المصري حقق نجاحات كبيرة في ناحيه استكمال البنيان التشريعي ، معتمدا مبدأ الحفاظ علي الثوابت الوطنية ، معليا من قيم الشفافية لتاكيد الحياديه والحفاظ علي الحرية الشخصيه ، وقيم المجتمع .

أبناء الوطن العربي جميعا ابناء مصر

من جانبه أكد النائب غازي الذنيبات رئيس اللجنه القانونيه بمجلس النواب الأردني بأن ابناء الوطن العربي جميعا ابناء مصر ودائما وابدا نستسقي منها العلم الثقافه ، موضحا بأن الدولة المصرية رائدة في كل شي ، وأنه من أحد العرب الدارسين بمصر عام 1989.

ووجه غازي الذنيبات الشكر الي البرلمان المصري علي حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، مطالباً الاطلاع علي التجارب المصريه في إصدار عدد من القوانين والتشريعات وعلي رأسها قانون الجريمه الاليكترونيه وقانون حماية البيانات الشخصيه.

الجريمة الإلكترونية ومحاربة الشائعات

موضحاً بأن قانون الجريمه الاليكترونيه ومحاربة الشائعات هو جرح كبير في كل المجتمعات العربيه وخاصة البدويه ، وان محاربة هذة الجريمه تستلزم إرادة كبيرة لحماية أوطاننا، ووجه غازي الذنيبات الدعوة إلي نواب البرلمان المصري لزيارة الاردن والاحتكاك مع اشقائهم في المملكه الاردنيه الهاشميه ناقلا تحيات النائب احمد الصفدي رئيس البرلمان الأردني .

من جانبه أكد النائب الأردني الدكتور خير أبوصعيليك اتقدم بالتهنئة للرئيس السيسي لي نجاح قمة التغيرات المناخية الذي عقد بشرم الشيخ مؤكدا أن العالم بدأ في الأخذ بالاعتبار بالتوصيات التي انتهت إليها قمة شرم الشيخ بشأن التغيرات المناخية.

وأكد عضو البرلمان الأردني ان الاردن أطلقت خدمات الجيل الخامس 5g وانني علي تواصل باستمرار في كل متغيرات ومستحداثات الاقتصاد والاستثمار من ها بأن الاردن يخطوا بخطوات كبيرة خاصة وأن 70 % نت المحتوي العربي علي الانترنت تم صناعتها في الأردن.

وطالب أبوصعيليك بالاستفادة من التجربه المصريه في إنجاز عدد من مشروعات القوانين خاصة المتعلقه بالتكنولوجيا، وعبر أعضاء مجلس النواب المصري عن جزيل الشكر لوفد البرلمان الأردني مؤكدين بأن الروابط التاريخية ، بين الأشقاء في مصر والأردن وكل الدول العربية تراعاها وحدة الدم والمصير ، وتؤكد عليها وحدتنا العربيه.

وعقب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب بان العالم متغير بشكل كبير وهنا مواضيع التطور العالمي حقوق الانسان التطور التكنولوجي في ثورة مستمرة ومتحركة.

وأوضح بأن القاعدة القانونية من أهم صفاتها أنها قاعده عامه ومجردة وان الحق في الحياه الامنه من أهم الحقوق ، وطالما أن هناك قوانين للحماية الشخصيه ، فأنت في مامن من الجرائم المنظمه المرتبطه بالتطور التكنولوجي .

وأوضح وكيل تشريعيه النواب أن البرلمان المصري علي استعداد للتواصل التقديم الدعم الفني والوجستي وكل مايحتاجه البرلمان الأردني بتحديث ماهو قادم ، وتسأل عن امكانيه تشكيل لجان خاصة بين المجلسين مؤكدا أن التواصل مرحب به بعد استأذن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان.

من جهته أكد النائب أحمد نشات منصور وكيل لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مشكلة الشائعات عاني منها الجميع المسئول والمواطن العادي وهي ضمن حروب الجيل الرابع التي يتم توجيهها الي الاوطان لتخريبها.

وأشاد وكيل اتصالات النواب خلال لقاء وفد النواب الأردني ، بمقر البرلمان اليوم ، بجهود الرئيس السيسي في هذا المجال بتوجيه سيادته اجهزه الدولة وازرعها لحمايه أمن المجتمع من هذه الحروب التي تستهدف أوطاننا.

وتابع نشات منصور بان كل شخصيه عامه يمارس عليها الضغط الاليكتروني والمعنوي والنفسي ولكن قانون 175 الخاص الجريمه الاليكترونيه في المادة 25 عالج هذا الأمر بترتيب عقوبات رادعة لم يستخدم شبكه المعلومات في السب والقذف او اختلاق الشائعات.

وأكد وكيل اتصالات النواب بأن اللجنه علي استعداد لتقديم كافة الدعم اللازمه للأشقاء في كل مكان وفي كل زمان بما يتوافق مع ثوابتنا المصريه والعربيه .

وعلقت النائبة مرثا محروس وكيل اللجنه بأنها سعيده بتبادل الخبرات بين البرلمانات العربيه واوضحت أن مصر تعيش الآن حالة من الحوار الوطني للوقوف علي كل الملفات السياسي وبلا شك بان الجانب التشريعي من أهم المجالات ال3 الاساسيه خاصة أن حقوق الإنسان مترابط مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ودعت مرثا محروس الي القراءة الجيده في كل ما انتهت إليه لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قوانين وتشريعات تهم الاشقاء في الاردن مع الدعوه الي عقد ورش عمل علي غرار اللجان الاساسيه في كل التشريعات وعلي رأسها حرية تداول المعلومات مكافحه تقنيه المعلومات.

واضاف عبادة بأنه علي يقين بأنه كل مبتزيد التقنيه تزيد المشاكل وهو ما يتطلب تشريعات جديده ومتوافقه مع طبيعة مجتمعاتنا العربية، ورحب النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بالوفد الاردني مؤكداً علي عمق العلاقات بين المملكه الاردنيه الهاشميه وجمههوريه مصر العربيه ، وعلاقة الزعيمين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني.

واضاف سابق بأن التعاون والتكامل بين الأشقاء ضرورى وحتمي خاصة في ظل التحديات التي تواجه الوطن العربي ، وان مصر والقيادة السياسيه ستظل ام الدنيا وام العرب أبوابها مفتوحه للجميع ، في كل الأوقات وفي كافة المجالات، ونوه عزيز سابق الي البرلمان المصري أنجز العديد من التشريعات الهامه والتي تهم الوطن والمواطن .



وحضر اللقاء النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعية النائب احمد نشات منصور وكيل لجنه الاتصالات والنائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات ، والنائب محمد عبادة امين سر لجنه الاتصالات والنائب ناصر عثمان امين سر التشريعيه والنائب عزيز سابق عضو لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري .

وضم الوفد الأردني الدكتور غازي الذنيبات رئيس اللجنة القانونية مجلس النواب الأردني والدكتور خير أبوصعيليك و المهندس سالم العمري و السيدة روعة الغرابلي و السيدة / زينب البدول أعضاء مجلس النواب الأردني و السيد محمود الخلايلة مدير مكتب رئيس المجلس والسيد عواد الغويري امين عام مجلس النواب والسيد محمد العبداللات والسيد أيمن المجالي من مجلس النواب الأردني .