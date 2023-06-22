التدخين في حر الصيف يُعرضك للوفاة .. طبيبة تفجر كارثة طبية

حذر طبيب أمراض الجهاز الهضمي من التدخين في الطقس الحار، لأنه قد يزيد من مخاطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء القلب، مشيرة إلى أن التدخين بحد ذاته عادة سيئة، يتضاعف تاثيرها السلبي خلال فصل الصيف.

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أضرار التدخين في الحر

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، أكد الطبيب أن التدخين في الحر قد يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية وارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أضرار التدخين في الحر



وأضاف الطبيب أن التدخين يُزيد من لزوجة الدم ويرفع مستوى الصفائح الدموية، مما يسبب تجلط الدم خاصًة عند توفر ظروف ملائمة مثل الحر، كما يزداد في الطقس الحار تَكون الجلطات الدموية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، لأن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى الجفاف وارتفاع لزوجة الدم، وعلى هذه الخلفية يزداد خطر الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، ويأتي التدخين بدوره ليفاقم الحالة أكثر وأكثر.

وكذلك، تُزيد عادة التدخين من التهيج والضعف العام في الطقس الحار، وإلى سوء الحالة الصحية وانخفاض الأداء، لأنه يسبب انخفاض كمية الأكسجين التي تدخل إلى الجسم، مما يُضعف تدفق الدم في الأوعية الدموية ويُحدث اضطراب لعملية التمثيل الغذائي.