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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

قرار حظر التدخين بالمنشآت الصحية استباقي ويطبق تباعًا على باقي الوزارات.. فيديو

حظر التدخين في المستشفيات
حظر التدخين في المستشفيات

قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إن قرار حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية  يحافظ على صحة المرضى، مشددًا على أن التدخين ممنوع بكل أشكاله وأنواعه.

وأوضح أمين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن هناك أنواع من التدخين بدأت في الظهور والخروج من الشيشة إلى السجائر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هذا القرار منذ عام 2007 لكن صدر بصيغة مختلفة وآليات تطبيق جديدة، حيث كان هناك تراخي في تطبيق القانون.

التخلص من التدخين
 

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حظر التدخين في المنشآت الصحية

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ونوه إلى أن هناك لجنة عليا لمكافحة التدخين بالتعاون مع كل الحكومات لتقليل أعداد المدخنين والتبغ في كل المنشآت، مؤكدًا أنه خطوة استباقية من أجل الصحة العامة، وتكون خطوة للتفكير في التخلص من التدخين.

ونوه إلى أن  هناك فرق لنشر الوعي بأضرار التدخين والمميزات التي تعود على المدخن من الإقلاع عنه، وهي خطوة استباقية في وزارة الصحة ويتم تطبيقها تباعًا على كافة الوزارات والهيئات.

 

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