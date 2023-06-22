لعنة إصابات العين تُطارد المشاهير وبيبي ريكسا وأفا ماكس صُدفة مستحيلة (شاهد)

تعددت الصدف الاستثنائية وسط أجواء من الاضطراب والذهول، حيث أصيب ثلاثة مطربين من دول مختلفة حول العالم بإصابات وجروح في عيونهم، وكل إصابة بملابسات مختلفة، فمنهم من تعرّض لحادث تصوير مشهد، ومنهم من اعتدى عليه معجبيه لأسباب مختلفة.

مصطفي قمر وبيبي ريكسا

نرصد لكم قائمة الفنانين الذين أصيبوا بجروح في أعينهم

1- بيبي ريكسا

المطربة الأمريكية بيبي ريكسا ألبانية الأصل، أول من تعرضت للإصابة في عينها اليسرى، بعد أن قذفها أحد المعجبين بهاتفه المحمول، في وجهها أثناء حفلها في نيويورك يوم الاثنين الماضي، وتسبب الحادث في إجراء خياطة جراحية لوجهها بـ 3 غرز.

بيبي ريكسا

تم ضبط المعتدي ويدعى نيكولاس مالفجنا وهو شاب في سن الـ27 عامًا، وقال أثناء التحقيقات أنه ظن أن الأمر سيكون مضحكًا، ونشرت بيبي ريكسا صورًا للجروح التي تعرضت لها على عينها، ولكنها استأنقت جولة الحفلات الخاصة بها بعد يومين من الحادث رغم عدم تعافيها بشكل كامل.

2-أفا ماكس

أصيبت أفا ماكس أيضًا أثناء إحياء حفلها في لوس أنجلوس، من خلال صعود أحد المعجبين إلى المسرح ليعنقها، وبينما حاول رجل الأمن أن يبعد المعجب عنها، صفعها الأخير دون قصد، معلقة عبر تويتر: "صفعني بقوة لدرجة أنه خدش عيني من الداخل، ولن أسمح له بدخول أي حفلة لي مرة أخرى.

أفا ماكس

أفا ماكس

الحادث ذاته جاء متشابها مع إصابة ببيبي ريكسا، ليس فقط من حيث إصابتها في عينها، بل لكونها أمريكية ذات أصول ألبانية.

3- مصطفى قمر

تعرض الفنان مصطفي قمر للإصابة بجرح في عينه، وذلك عندما نشر الذي أعلن تأجيل تصوير فيلمه المنتظر "أولاد حريم كريم" بسبب إصابته.

ونشر صورة شبيهة بصورة بـ بيبي ريكسا وعلّق عليها قائلًا: "أنا كويس ياجماعة دي حاجة خفيفة وحادث يضحك والله بس احنا حنتوقف ٣ ايام عن تصوير أولاد حريم كريم لغاية ماعيني تخف دعواتكم".

مصطفي قمر

وكان السبب في إصابة مصطفى قمر صفع خالد سرحان له بالخطأ؛ ما يجعل الأمر مضحك هو أن شخصية الأخير، تضرب بطل الفيلم (مصطفى قمر) في أحداث الجزء الأول من "حريم كريم" الذي تم إنتاجه عام 2005.