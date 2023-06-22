جميلة تكساس تتهم الرئيس الأمريكي جو بادين.. عناق حميمي ولمسة بذيئة (تفاصيل)

تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج خلال لقائه بالممثلة الأمريكية إيفا لونجوريا باركر، على هامش استضافتها بالبيت الأبيض ترويجًا لفيلمها الجديد "Flamin' Hot".

جو بايدن وإيفا لونجوريا باركر

جو بايدن متهم بمحاولة لمس جسد ممثلة أمريكية شهيرة

ووفقًا للصور ومقاطع الفيديوهات التي تداولتها مواقع الصحف العالمية ونت بينها موقع "Marca"، رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالممثلة إيفا باركر بحرارة شديدة وطريقة لافتة للأنظار، حيث قام بعد انتهاء كلمته باحتضانها، والتفت يده حول خصرها لتقوم هي مُسرعة بإزالتها.

جو بايدن وإيفا لونجوريا باركر

جو بايدن وإيفا لونجوريا باركر

جو بايدن يثير الجدل بعناق حميمي للمثلة الأمريكية إيفا لونجوريا باركر

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من مقابلة جو بايدن وإيفا، مؤكدين أنها أزاحت يده لأن الحضن لم يكن مُريحًا، خاصةً وأنه لمسها بطريقة غير لائقة واقتربت يده من صدرها، على حد وصفهم؛ ما أزعجها كثيرًا واضطرها لذلك، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة، نظرًا لأنه مخالفًا للبروتوكول الرئاسي، حيث كان من المفترض أن يُرحب "بايدن" بـ "إيفا" عن طريق مصافحتها باليد فقط بدلًا من احتضانها.

جو بايدن

جو بايدن وإيفا لونجوريا باركر

سر تواجد إيفا لونجوريا باركر في البيت الأبيض

وجاءت مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن والممثلة إيفا باركر، وسط حضور الآلاف من المواطنين بالبيت الأبيض، وأقدم "بايدن" بالتحدث وتوجيه التحية لفريق عمل الفيلم مشيراً إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يقابل فيها "إيفا"، وأنهما تقابلا من قبل عندما كان في سن الـ 40 بينما كانت هي بعمر 17 عامًا.

جو بايدن وإيفا لونجوريا باركر

جو بايدن وإيفا لونجوريا باركر

فيلم Flamin' Hot

وحسبما أفاد موقع "Marca" جاءت استضافة الممثلة الأميركية إيفا لونجوريا باركر، بالبيت الأبيض، بسبب ترويجها لفيلمها الجديد "Flamin' Hot"، والذي تقوم بإخراجه وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لرجل يدعى "ريتشارد مونتانيز"، مواطن أمريكي من أصل مكسيكي يعمل كبواب، ويدخل في تحدي مع نفسه من خلال ابتكار أحد أشهر الوجبات الخفيفة في العالم وتحويلها لأحد أشهر الماركات العالمية.

Flamin' Hot

من هي إيفا لونجوريا باركر

جدير بالذكر أن فيلم "Flamin' Hot" بدأ عرضه مطلع شهر يونيو الجاري على منصة "Hulu"، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم الشباب، بينهم (جيسي جارسيا، وأني جونزاليز، وإيميلو ريفيرا)، والفيلم ليس التجربة الإخراجية الأولى للممثلة "إيفا"، حيث شاركت بإخراج عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية طوال مسيرتها أبرزها مسلسل "Grand Hotel" عام 2019، ومسلسل "Why Women Kill" عام 2021، وفيلم "La Guerra Civil" عام 2022.

جميلة تكساس

وحصدت إيفا لونجوريا لقب أجمل نساء كوربوس كريستي، إحدى أكبر مدن ولاية تكساس الأمريكية، وانطلقت من بعدها في رحلتها مع السينما والدراما الأمريكية في ولاية لوس إنجلوس.