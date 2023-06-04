جو بايدن يوقع رسميا مشروع قانون رفع سقف الدين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون رفع سقف دين الحكومة الأمريكية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، ما يجنب البلاد التعثر في سداد الديون.

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي صوتوا لصالح رفع سقف الدين الفيدرالي، الخميس، في ختام مفاوضات مضنية لإبعاد شبح تخلّف كارثي عن سداد الديون قبل أربعة أيام فقط من المهلة النهائية التي حددتها وزارة الخزانة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، بحسب موقع الأسواق العربية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن مخاطبا الأمة من المكتب البيضوي: "أود أن أثني على رئيس مجلس النواب مكارثي.. كما تعلمون، هو وأنا، نحن وفرقنا، تمكنا من التوافق وإنجاز الأمور. كنا صريحين مع بعضنا بعضا، صادقين تمامًا ومحترمين مع بعضنا بعضا.. كلا الجانبين عمل بحسن نية. والجانبان حققا وعدهما.. أود أن أشكر أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لتمرير هذه الاتفاقية التي سأوقعها السبت، لتصبح قانونا".

وبحسب الاتفاق سيتم تخفيض انفاق الحكومة الأمريكية، وإسدال الستار على أزمة سقف الدين الأمريكية، حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية نهاية العام المقبل.

"فيتش" تبقي التصنيف الائتماني لأميركا تحت المراقبة رغم اتفاق سقف الدين

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة إن تصنيف الولايات المتحدة البالغ "AAA" سيظل تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، وذلك رغم المصادقة على اتفاق بشأن سقف الدين يتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعا يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن سقف الدين الحكومي الأمريكية البالغ نحو 31.4 تريليون دولار، بعد أشهر من المشاحنات.

وقالت " وكالة فيتش للتصنيف الائتماني " في بيان إن التوصل إلى الاتفاق إلى جانب خفض العجز المالي لحد ما خلال العامين المقبلين يشكلان اعتبارات إيجابية.

وتابعت أنها تعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين ثم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يقوض الثقة في الحوكمة.

ووضعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل الأسبوع الماضي.