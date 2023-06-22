برناردو سيلفا بين الدوري السعودي وباريس وبرشلونة.. أين المستقر؟

برناردو سيلفا تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أنباء انتقاله إلى السعودية مع كرستيانو رونالدو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب النجم البرتغالى برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانضمام إلى أحد الأندية السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن برنادرو سيلفا، المرتبط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وافق على اللعب فى الدوري السعودي، بداية من الموسم المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي يتنافس على ضمه ناديا الهلال والنصر، من أجل الحصول على خدماته خلال الصيف الحالي.

برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان

وفى نفس السياق، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان عرض على الإيطالي الدولي جيانلويجي دوناروما أو ماركو فيراتي الانتقال إلى مانشستر سيتي مقابل ضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا.

ووفقا لصحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية فقد تم طرح الثنائي الإيطالي كجزء من صفقة تبادلية محتملة في الصفقة التي كانت ستجلب برناردو سيلفا إلى باريس، وأضافت: "من المتوقع أن يطلب مانشستر سيتي ما لا يقل عن 80 مليون يورو للتخلي عن برناردو سيلفا، حيث يرتبط اللاعب بموجب عقد حتى يونيو 2025".

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن سيلفا يرى أن الانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل اهتمام الهلال بضمه، لن يكون خطوة مثالية في المرحلة الحالية، وأضافت أن اللاعب البرتغالي يفضل الانتقال إلى برشلونة الإسباني أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

عرض يقنع إدارة السيتي بالاستغناء عن اللاعب

فيما أشارت إلى أن باريس يحاول إيجاد عرض يقنع إدارة السيتي بالاستغناء عن اللاعب، بعدما رفض النادي الإنجليزي صفقة تبادلية تتضمن دوناروما وفيراتي، وأوضحت أن برناردو سيلفا يقدر كثيرا، لويس كامبوس، المستشار الرياضي للنادي الباريسي، والذي عمل معه في نادي موناكو.

أما بالنسبة لبرشلونة، فإن فرصه في حسم صفقة برناردو سيلفا تبدو معقدة نظرا للأزمة المالية، واتجاهه للتعاقد مع إلكاي جوندوجان، في صفقة انتقال حر.

الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي

وكان سيلفا قد نجح فى قيادة مانشستر سيتي، الموسم الماضي، لتحقيق الثلاثية التاريخية، الدوري والكأس فى إنجلترا بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا. وينتهى عقد النجم البرتغالي صاحب الـ 28 عاما مع السيتي في صيف عام 2025.