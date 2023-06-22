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الخميس 22 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

القباج تهنئ بطلة من ذوى الإعاقة فازت بذهبية وفضية فى أولمبياد برلين

أبطال أولمبياد برلين
أبطال أولمبياد برلين من ذوى الإعاقة

أشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالنتائج الرائعة التي تحققها البعثة المصرية في الأولمبياد الخاص التي تقام بالعاصمة الألمانية برلين، ومع توالي أيام  بطولة الألعاب العالمية يحقق الأبطال المصريون نتائج متقدمة ويحرزون العديد من الميداليات.

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ميداليتان ذهبية وأخرى فضية 
 

وتقدمت القباج بالتهنئة لابنة مصر محاسن حسن من دار القدس لرعاية الأيتام من ذوي الإعاقة بالمعادي والتي نجحت في تحقيق ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في رفع الأثقال والابنة آية فرج حسين التي حصدت الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب القوي والتنافس القوي للابن محمد محمود عبود  في رياضة ألعاب القوى من جمعية زهور الحياة لرعاية الأيتام من ذوي الإعاقة بالإسكندرية.  

وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي المستوى المشرف والأداء القوي والمتميز الذي ظهر به  اللاعبون بعد تدريبات مكثفة وجهد الجهاز الفني وما حققه الأبناء من نتائج والإصرار على تحقيق إنجازات متميزة ومنافسة قوية متميزة للاعبين المصريين في مختلف الألعاب.

وأكدت القباج  أن هذه المشاركة المشرفة تأتي في إطار دعم كامل من القيادة السياسية لذوي الإعاقة، حيث تشهد مصر  طفرة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ تفعيلًا لسياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، ومن منظور تمكيني لدمجهم مجتمعيًا والعيش باستقلالية.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تواجدها ببرلين الأسبوع الماضي على لقاء  مسئولي بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والتي تقام خلال الفترة من (17-25) يونيو الجاري، بمدينة برلين الألمانية.

الجدير بالذكر أن الأولمبياد الخاص هي إحدي مؤسسات المجتمع المدني وتتمثل مهمتها في توفير التدريب الرياضي والمنافسة الرياضية على مدار العام في مجموعة متنوعة من الرياضات للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية. وتنظم الألعاب الدولية للأولمبياد الخاص كل عامين، وشعارهم "الكل فائز" .

وتشارك مصر في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين 2023 ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعبا ولاعبة و37 مدربا ومدربة، بالإضافة إلى رئيس للوفد ونائباً له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري الشباب العالمي اللاعبين القادة العالمي المقامين علي هامش الألعاب.

وتعد الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أكبر الأحداث بالأولمبياد الخاص الدولي، حيث يشارك فيه أكثر من 7000 لاعب ولاعبة و2500 مدرب ومدربة من أكثر من 190 دولة حول العالم وكذلك مشاركة أكثر من 20000 متطوع واهتمام أكثر من 500.000  فرد  من حول العالم من الأسر والمحيطين باللاعبين والمهتمين بحركة الأولمبياد الخاص العالمية وحضور كبري وسائل الإعلام الجماهيرية حول العالم.

القباج تهنىء محاسن من ذوى الاعاقة  الفائزه بذهبية وفضية في أولومبياد برلين
القباج تهنىء محاسن من ذوى الاعاقة  الفائزه بذهبية وفضية في أولومبياد برلين
القباج تهنىء محاسن من ذوى الاعاقة  الفائزه بذهبية وفضية في أولومبياد برلين
القباج تهنىء محاسن من ذوى الاعاقة  الفائزه بذهبية وفضية في أولومبياد برلين


 

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