فصل التوأم السيامي المصري بنجاح بعد عملية استغرقت 17 ساعة.. صور

نحج فريق جراحي مختص في السعودية في فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

تمكن الفريق الجراحي المختص من فصل التوأم السيامي المصري "سلمى وسارة"، وذلك بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، واللتان تشتركان في منطقة الرأس، بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

تفاصيل عملية فصل التوأم

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجراحة استغرقت 17 ساعة بدأت في الساعة الثامنة من صباح يوم أمس، شارك فيها 31 من الاستشاريين والأخصائيين والفنيين والكوادر التمريضية من تخصصات التخدير وجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل وجراحة الأطفال.

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ورئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، قال إن التوأم وصلا إلى المملكة بتاريخ 23 نوفمبر 2021، وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الطبية الدقيقة التي أوضحت اشتراك التوأم بالمخ والجيوب الوريدية حول المخ.

وأوضح عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن الفريق الجراحي بقيادة الدكتور معتصم الزعبي من جراحة الأعصاب للأطفال، والدكتور محمد الفوزان من جراحة التجميل، والدكتور نزار الزغيبي من تخدير الأطفال، قرروا إجراء عملية الفصل على أربع عمليات منفصلة بينها عدة أسابيع إلى أشهر لفصل المخ والجيوب الوريدية المشتركة.

نجاح فصل التوأم السيامي المصري " سلمى وسارة " بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 17 ساعة.https://t.co/1r9TcxxT24#واس_عام pic.twitter.com/itj2yO2Zh6 — واس العام (@SPAregions) June 22, 2023

كما أجرى الفريق ثلاث عمليات لتمديد الجلد من قبل جراحة التجميل، واستغرقت العمليات الأربع للفصل قرابة 57 ساعة منها 17 ساعة لهذه العملية الأخيرة، ونظرا لتعقد الجراحة والالتصاق في موقع الجيوب الوريدية، قام الفريق الجراحي بإجراء العملية على أربع مراحل منفصلة خلال الأشهر الماضية لضمان سلامة التوأم.

واستطاع البرنامج السعودي خلال 33 عامًا، أن يعتني بـ130 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، وتعد هذه العملية رقم 57 للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، ويعد البرنامج واحدا من أكبر الخبرات العلمية العالمية في هذا التخصص الدقيق.

وقدم والدا التوأم من شكرهما وامتنانهما للملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، على قيام الفريق الطبي المختص بإجراء عملية فصل التوأم وتقديم العلاج اللازم لهما، مشيدين بما تقوم به المملكة من عمل إنساني كبير، مقدرين حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طيلة مدة إقامتهم في المملكة.