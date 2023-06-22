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الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

جيرة السوء.. تفاصيل وفاة شاب في مشاجرة بالمحلة

خلافات الجيرة
خلافات الجيرة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته في مشاجرة مع أحد الأشخاص بسبب خلافات الجيرة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، وحرر محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

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خلافات الجيرة تنهي حياة شخص فى مشاجرة بالغربية

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عامل يشرع في التخلص من آخر بسبب خلافات الجيرة بالمراغة

البداية تعود إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بدائرة قسم ثان المحلة، وبالفحص تبين وفاة شخص أثر تعدي آخر عليه بالضرب بعصا بسبب خلافات الجيرة، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق منفصل أجلت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى جلسة 17 يوليو المقبل؛ وذلك لعرضها على لجنة خماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

 صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

 وتعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد. م. س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

 جاء في أمر الإحالة أن المتهمة عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

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خلافات الجيرة تنهي حياة شخص فى مشاجرة بالغربية
الجريدة الورقية