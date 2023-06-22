ضربة الشمس تسبب الوفاة.. طبيبة تكشف طرق علاج سريعة

أوضحت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، عن أولى علامات ضربة الشمس التي تتداول علي شكل الضعف العام والدوار والصداع والغثيان وطنين الأذن واضطراب ضربات القلب، والشعور بضيق التنفس.

ضربة شمس

أشارت يلينا تيخوميروفا من خلال تصريحات لها، أن ضربة الحرارة تحدث نتيجة سخونة الجسم الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الهواء والرطوبة العالية أو النشاط البدني المكثف.

يلينا تيخوميروفا.. ضربة الشمس تسبب الوفاة

أضافت يلينا تيخوميروفا : "يمكن ان تسبب هذه الحالة إضطرابات خطيرة في عمل أعضاء الجسم، مثل القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والدماغ، كما يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم، وقد تؤدي أحيانا إلى الوفاة، وهذه الحالة خطرة بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تحصل ضربة الحرارة في وسائط النقل أو عند التواجد لفترة معينة في مكان مغلق تهويته سيئة، حيث عند الخروج منه تزول هذه الأعراض، ولكن إذا لم تتحسن الحالة خلال 10 دقائق يجب طلب المساعدة الطبية وتبريد الجسم.

ضربة شمس

وتابعت يلينا تيخوميروفا :"إذا فقد المصاب الوعي بسبب ضربة الحرارة، يجب فورا استدعاء سيارة الإسعاف، وخلال فترة انتظارها يجب نقله إلى مكان بارد، وإذا بقي فاقدا للوعي يجب إمالة رأسه إلى أحد الجانبين وخلع ملابسه الزائدة وفتح النوافذ في الغرفة التي هو فيهاز كما يجب وضع كمادادت باردة على راسه أو رقبته ومسح جسمه بماء بارد".

ضربة شمس

أنهت يلينا تيخوميروفا حديثها معلقة :"إلى أنه للوقاية من ضرب الحرارة يجب شرب كمية كافية من الماء والحد من النشاط البدني وعدم التواجد تحت الشمس فترة طويلة خاصة خلال الفترة من الساعة 11 إلى الساعة 16 كما يجب ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة".