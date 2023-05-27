أطعمة تزيد من درجة حرارة الجسم في الصيف.. الليمون أبرزها

يبحث الكثيرون عن الأطعمة والمشروبات التي تعمل على خفض حرارة الجسم في فصل الصيف، وهناك مجموعة واسعة من المأكولات التي يعتقد الكثيرون أن لها تأثير تبريد على الجسم، ولكنها تولد بالفعل حرارة داخل الجسم بدلًا من تبريدها، وإليكم هذه الأطعمة:

ماء مثلج:

على الرغم من أنه قد يبدو منعشًا في يوم صيفي حار، إلا أن الماء المثلج لا يعتبر من المشروبات التي تساعد على برودة الجسم، إذ يمكن لشرب الماء المثلج أن يثبط حرائق الجهاز الهضمي، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح.

الزبادي:

الزبادي قد يبدو خيارًا منعشًا، إلا أنه قد يكون ثقيل الهضم ودافئًا بطبيعته، ويمكن أن يؤدي تناول الزبادي إلى عسر الهضم والانتفاخ والشعور بالثقل في الجسم.

الآيس كريم:

الآيس كريم مليء بالسكر والدهون، ويتم صنعه من تركيبات غير متوافقة تكون ثقيلة الهضم وتنتج المزيد من الحرارة، لذلك يمكن أن يؤدي تناول الآيس كريم إلى إضعاف حموضة الجهاز الهضمي وإبطاء عملية الهضم، مما قد يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم.

الليمون:

من المعروف أن الليمون محمل بفيتامين ج وغالبًا ما تعتبر طعامًا باردًا، ولكن نظرًا لمذاقه الحامض وقوته الساخنة، فإنه يساعد في إطلاق النار في الجهاز الهضمي وتزيد من الدفء داخل الجسم، ويمكن أن يؤدي أيضًا الاستهلاك المفرط لليمون خلال فصول الصيف الحارة إلى تفاقم مشاكل المعدة أو الحموضة أو مشاكل الجلد.

الطماطم:

الطماطم لها مذاق حامض قليلًا، والتي يمكن أن تسهم في زيادة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الحموضة أو حرقة المعدة أو الطفح الجلدي أو الالتهاب.