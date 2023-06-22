نعيمة القصير: الدبلوماسية الصحية مكون رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة

خلال احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على الدور المحوري للمرأة في العمل الدبلوماسي، لافتة إلى فخرها كونها امرأة من البحرين تعمل في منصب دبلوماسي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت خلال كلمتها اليوم الخميس في احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، أن الدبلوماسية الصحية تعد مكون رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

جانب من احتفالية اليوم

وأكدت القصير الدور المهم الذي تقوم به المرأة في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية، مشيرة إلى أهمية تشجيع اهتمامات المرأة في السياسة الخارجية، وتدريب الدبلوماسيات، وترقية النساء في مناصب دبلوماسية مهمة.

ونظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر يونيو 2023، بحضور كل من سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، والسفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، الدكتورة نعيمة القصير، بجمهورية مصر العربية، ومشاركة الزميلات الدبلوماسيات بالسفارة، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.