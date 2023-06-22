عاجل
بايدن يُشيد بالعلاقات الأمريكية الهندية .. مبنية على الثقة والاحترام حرب على الميراث.. تفاصيل ضبط المتهمين بإنهاء حياة شخصين وإصابة آخر بقنا جوزيف عطية فى أم الدنيا .. أغانى مصرية بنكهة لبنانية (صور)
الخميس 22 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

خلال احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية

نعيمة القصير: الدبلوماسية الصحية مكون رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة

احتفالية السفارة
احتفالية السفارة السعودية بيوم المرأه في الدبلوماسية

أكدت الدكتورة نعيمة القصير مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، على الدور المحوري للمرأة في العمل الدبلوماسي، لافتة إلى فخرها كونها امرأة من البحرين تعمل في منصب دبلوماسي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

txt

الصحة العالمية تستعد لإعلان مصر خالية من فيروس سي (فيديو)

وأضافت خلال كلمتها اليوم الخميس في احتفالية السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية، أن  الدبلوماسية الصحية تعد مكون رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

جانب من احتفالية اليوم

وأكدت القصير الدور المهم الذي تقوم به المرأة في مجال الدبلوماسية والشؤون الدولية، مشيرة إلى أهمية تشجيع اهتمامات المرأة في السياسة الخارجية، وتدريب الدبلوماسيات، وترقية النساء في مناصب دبلوماسية مهمة.

ونظمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، اليوم، احتفالية بمناسبة "اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر يونيو 2023، بحضور كل من  سفير خادم الحرمين الشريفين أسامة بن أحمد نقلي، والسفير خالد منزلاوي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، الدكتورة نعيمة القصير،  بجمهورية مصر العربية، ومشاركة الزميلات الدبلوماسيات بالسفارة، وذلك بمقر السفارة بالقاهرة.

 

مواد متعلقة

السفير السعودى بالقاهرة: المملكة حققت قفزة في تمكين المرأة بفضل توجيهات القيادة

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفي بـ"اليوم الدولي للمرأة في الدبلوماسية"

السفير المنزلاوي: الجامعة العربية تتبني سياسة تمكين المرأة إقليميا ودوليا بمختلف المجالات

الجامعة العربية تتفاعل مع الاعلام الفلسطيني لنقل الحقائق للرأي العربي

بدء الاجتماع الـ55 للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية بالجامعة العربية

الجامعة العربية تدعو الإعلام لتسليط الضوء على ممارسات الاحتلال ومستقبل القدس

السفير حسام زكي: القضية الفلسطينية وحقوق الشعب صلب اهتمامات الجامعة العربية

أشرف عبد العزيز: ١٢ مؤتمر دولي لبحث حلول حماية البيئة والتنمية المستدامة
الجريدة الورقية