الحوار الوطني.. نقيب المهن التمثيلية يطالب بفتح باب التعيينات لخريجي أقسام المسرح

قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إنه من السهل عمل أقسام مسرح فى كل الجامعات، لكن بعد تخرج هؤلاء الشباب أين سيذهبوا؟ خاصة وأن مجالنا محدود.

وأضاف زكي خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن الشباب يطالبوا بتعيينات فى الثقافة لأن التعيينات متوقفة منذ سنوات، والبطالة وصلت ٨٠% بين خريجي تلك المعاهد والجامعات.

وتابع:"مسرح العرائس عدد أعضاؤه لا يتخطي ١٥ شخص، وكذلك السرك القومي عدد العاملين فيه قليل جدا، وكذلك فرقة رضا القومية، لذلك يجب فتح التعيينات، وألا نتعامل مع الفن كالوظائف الأخري لأن هناك ندرة في التخصصات.

وأشار إلى أن قانون الشباب والرياضة به مادة تمنح الأندية بعض الامتيازات أتمني أن نعامل مثلها، حيث أنهم يدفعوا 25% فقط من قيمة استهلاك المياه والكهرباء، فهل يمكن تطبيق ذلك على المسرح ودور العرض السينمائي.

وتابع:" نحتاج التسويق لبلدنا وهناك دول السياحة فيها بنيت بالمسلسلات والأفلام.