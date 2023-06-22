الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شاب يحاول القفز من أعلى مئذنة بالفيوم ومُنقذه يبرحه ضربًا (فيديو)

شاب يحاول التخلص
شاب يحاول التخلص من حياته

حاول شاب يمر بأزمة نفسية التخلص من حياته، من أعلى مئذنة مسجد في الفيوم، ورغم غرابة تصرفه، إلا أن رد فعل من حاول إنقاذه كان الأغرب.

 ظهر في مقطع الفيديو الذي رصد الحادثة، شخص يمسك الشاب الذي يمر بأزمة نفسية ويوسعه ضربًا مبرحًا، وفي يده أداة يستخدمها لضرب الشاب الذي حاول التخلص من حياته.

كما يظهر في الفيديو شخصان على سلم حريق استخدم للصعود إلى المئذنة لإنقاذ الشاب.

 لقى الفيديو ردود أفعال مختلفة، بسبب تصرف المنقذ الذي أوسع الشاب المريض ضربًا مبرحًا في حين أنه كان من الممكن أن يوقفه دون الحاجة لضربة.

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