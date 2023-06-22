شاب يحاول القفز من أعلى مئذنة بالفيوم ومُنقذه يبرحه ضربًا (فيديو)

حاول شاب يمر بأزمة نفسية التخلص من حياته، من أعلى مئذنة مسجد في الفيوم، ورغم غرابة تصرفه، إلا أن رد فعل من حاول إنقاذه كان الأغرب.

ظهر في مقطع الفيديو الذي رصد الحادثة، شخص يمسك الشاب الذي يمر بأزمة نفسية ويوسعه ضربًا مبرحًا، وفي يده أداة يستخدمها لضرب الشاب الذي حاول التخلص من حياته.

كما يظهر في الفيديو شخصان على سلم حريق استخدم للصعود إلى المئذنة لإنقاذ الشاب.

لقى الفيديو ردود أفعال مختلفة، بسبب تصرف المنقذ الذي أوسع الشاب المريض ضربًا مبرحًا في حين أنه كان من الممكن أن يوقفه دون الحاجة لضربة.