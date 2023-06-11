احذر تطبيقات يستخدمها الهاكرز لـ"اختراق هاتفك".. فيديو

وجه المهندس شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات، مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع حالات اختراق الأجهزة والهواتف.

وقال إن خلال السنوات القليلة الماضية انتشر بشكل كبير حالات الإختراق للحسابات الخاصة سواء على الهاتف أو حسابات التواصل الاجتماعي وأدى ذلك لكثرة حالات الإبتزاز الإلكتروني.

وأكد ضرورة عدم فتح أي لينكات مرسلة قبل التأكد من تحقيق الأمان، ناصحا بوضع اللينك المرسل على موقع جوجل العالمي لكشف الصلاحية والأمان قبل الإضافة.

وأشار إلى أن تطبيق “واتس أب جولد” غير مؤمن بالمرة ويجب عدم استخدامة حيث انه تطبيق غير رسمي ويسهل اختراقه.

وأضاف أنه في الفترة الماضية انتشر ترند "اعرف شكلك في الكبر" وهذا التطبيق غير قانوني ويستخدمه الهاكر التلصص على المتابعين.

أول خطوة تتخذها إذا تعرضت إلى اختراق

وأوضح انه في حال التعرض لأي من محاولات اختراق الهواتف أو حسابات مواقع السوشيال ميديا، يجب التواصل على الفور برقم مباحث الانترنت "108" للإبلاغ عن اي حالات إختراق على حسابات التواصل أو التليفون المحمول كما أن هناك العديد من برامج الحماية المنتشرة على تطبيقات أندرويد أو “OSN” ويجب الاستعانه بها لضمان عدم الإختراق وكشف أي محاولات لتهكر الحسابات.

ونصح شاكر، الشباب والمتابعين بعدم الاحتفاظ بالصور الشخصية الخاصة على التليفون بدون أن وضع كلمة مرور لتحقيق أكبر قدر من الأمان مع ضرورة تحميل برنامج حماية بالهاتف لمن اختراق حسابات التواصل الاحتماعي مثل “فيس بوك” او ”إنستجرام" مع ضرورة تغيير كلمة المرور كل فترة لتحقيق أفضل درجات الأمان على أن تحتوي كلمة المرور على حروف وأرقام ورموز يصعب تحديدها.

جاء ذلك خلال لقائة مع برنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد.