ياسمين صبري متهمة بتقليد جورجينا من جديد| صورة طبق الأصل

تعرضت الفنانة ياسمين صبري من جديد لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الجتماعي عبر صفحات السوشيال ميديا، بعدما نشرت ياسمين صبري صورة لها على أحد شاطئ، وقد اعتبرها البعض أنها تقوم بتقليد جورجينا صديقة اللعب البرتغالي كريستيانو رونالدوللمرة المليون.

ياسمين صبري

نشرت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة وهي ترتدي ملابس رياضية باللون الأسود وهي على هضبة أحد الشواطئ، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا واتهمها بتقليد جورجينا، حيث نشرت جورجينا من يومان فقط مجموعة صور لها وهي على قمة شاطئ وترتدي هوت شورت وبادي قصير.

جورجينا

جورجينا

ما لا تعرفه عن ياسمين صبري

ياسمين صبري مواليد 21 يناير 1987، الإسكندرية" صعدت سلم الشهرة سريعًا بأعمالها الفنية التي حققت شعبية واسعة في مصر والخليج والوطن العربي اختيرت ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وتعد هي الفنانة المصرية الوحيدة في هذه القائمة.

نشأت في الاسكندرية، فوالدها صبري محمود، يعمل طبيبًا بأحد المستشفيات الكبرى بالإسكندرية بينما والدتها فهي تعمل مهندسة ديكور

كما أنها بطلة إفريقيا في السباحة، إضافة إلى أن جدها كان قبطان بحري. ياسمين هي المولودة الثالثة في عائلتها ما بين خمسة إخوة.

وقد تلقت تعليمها الإبتدائي والثانوي بمدارس الإسكندرية، واستكملت تعليمها الجامعي والتحقت بكلية الإعلام بجامعة الإسكندرية، ودرست بقسم الصحافة والعلاقات العامة.

وبدأت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة ، وتم ترشيحها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب.

وبالفعل ذهبت ياسمين إلى القاهرة من أجل عمل جلسات تقسيم الأدوار بالبرنامج، وتمكنت من الحصول على دور بطلة البرنامج الفتاة المحجبة واسمها رشا، وتم عرض البرنامج في رمضان 2013.

بعد انتهاء تصوير دورها في البرنامج، وأثناء عودتها إلى الإسكندرية، تلقت ياسمين اتصالا هاتفيا من الشركة تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان محمود عبد العزيز لكي تشاركه بمسلسله "جبل الحلال" لعام 2014.

وبالفعل قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحاً كبيراً بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان.

وقدمت بعدها مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها المطلقة.