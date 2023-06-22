نشاط فى حركة تداول الشاحنات بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس 2023/6/22، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 788 شاحنة بضائع و 200 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و392 شاحنة بضائع و185 سيارة،سيارة، وشملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع عامةومتنوعة و396 شاحنة بضائع و15 سيارة .

وتغادر ميناء سفاجا البحرى اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة و الحرية وبوسيدون اكسبريس

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية و امل وبوسيدون اكسبريس، وغادرت الميناء السفينة أمل

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1600 طن بضائع عامةومتنوعة و214 شاحنة بضائع،

و يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وبريدج وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2323 راكبا بموانيها 2023

موانئ البحر الأحمر

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة، وإدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانئ و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة، وفتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

وقامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبلية الممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة ٩٠٠ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

وتم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء، وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كافة الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.