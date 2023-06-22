البنك الزراعي يقدم منحة غذاء للأسر الأولي بالرعاية بقنا

تسلم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اليوم الخميس، نائبا عن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، 700 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيها للكوبون الواحد بإجمالى 280 ألف جنيه ، مقدمة من البنك الزراعي المصرى.

قسيمة لشراء مواد عذائية

وقال نائب محافظ قنا، إن الكوبون عبارة عن قسيمة شراء مواد غذائية بقيمة 400 جنيه لكل أسرة من أى مجمع استهلاكى تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية ، موضحاً أن الكوبون يمنح حرية الإختيار في تحديد احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية.

وأضاف أن الكوبانات سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة قنا بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، تزامنا مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك .

تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي

وأشاد نائب محافظ قنا، بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة احتياجات الحياة تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مقدما الشكر والتقدير لمسئولي البنك الزراعى المصرى برئاسة علاء فاروق ، رئيس مجلس إدارة البنك، في دعم الأسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة.

تعاون بين قنا والبنك الزراعي

وأثنى ايهاب نجم، الرئيس التنفيذى لمجموعة التدقيق والتفتيش بالبنك الزراعى المصرى بالقاهرة، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك الزراعى والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا ، في كافة مجالات التنمية ، التي ينفذها البنك وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين ، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين ، و مساعدة الفتيات المقبلات على الزواج ، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وأعرب عن أمله في تضافر جهود المؤسسات المصرفية لتحقيق التكافل الاجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

التضامن توزع كوبونات طبقا لقاعدة البيانات

وأوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم توزيع كوبونات المواد الغذائية طبقا لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية المسجلة لدى مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم علي مواجهة تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة ، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، حيث يزداد الطلب على اللحوم والسلع الغذائية لدى الأسر المصرية .